Генсек НАТО відзначив ЗСУ за «вражаючий прогрес» у звільненні українських територій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським відзначив ЗСУ за «вражаючий прогрес» у звільненні українських територій.

«Говорив з президентом Зеленським та відзначив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала», – написав він у твіттері.



Столтенберг додав, що НАТО підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Президент України, у свою чергу, за підсумками цієї розмови повідомив про координацію подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України.

Це перша розмова Стотенберга і Зеленського після подачі Україною заявки на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

В останні кілька днів повідомлялося про те, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. ЗМІ також повідомляли про стрімкий контрнаступ ЗСУ на півдні. Зокрема, агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро.

Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.