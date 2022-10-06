ISW: Кремль мусить обирати, де захищатися від контрнаступу ЗСУ, і цим збільшує ймовірність успіху України

Продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках, повідомив у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився після місяця успішних операцій, і зараз просувається до заходу Луганської області. 5 жовтня українські війська захопили Греківку і Макіївку на заході Луганської області (приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Сватового)», – йдеться в повідомленні.

«Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі частини окупованої Росією північно-східної України. Місцевість на заході Луганщини придатна для такого типу швидкої маневрової війни, яку українські сили ефективно використовували на сході Харківської області на початку вересня, і з відкритих джерел немає жодних ознак того, що російські військові суттєво укріпилися на західній Луганщині», – додали в ISW.

Дослідники також вказують на те, що посилення внутрішньої критики російської «часткової мобілізації», ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти провину за це на російське Міністерство оборони і, зокрема, на міністра Сергія Шойгу.

При цьому, як кажуть в ISW, Путін, швидше за все, відкладатиме звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його в постійних воєнних невдачах і заручитися підтримкою інших своїх соратників.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай без подробиць повідомив про початок деокупації області. Пізніше він додав про звільнення шести населених пунктів, але не назвав їх.

Британська розвідка 5 жовтня повідомила, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, «українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області».