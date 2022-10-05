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Гайдай: почалась деокупація Луганщини

Про які саме населені пункти йдеться, Сергій Гайдай не уточнив

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок деокупації регіону.

«Деокупація Луганської області розпочалась, декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже ЗСУ піднімають український прапор, рухаємося далі», – сказав Гайдай у зверненні в телеграмі 5 жовтня.

Про які саме населені пункти йдеться, він не уточнив.

Крім того, голова ОВА закликав жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх домівок, «це може бути небезпечно, треба спочатку провести розмінування територій».

Напередодні Сергій Гайдай заявив, що російські війська розпочали підготовку до оборони Кремінної Луганської області – там спостерігається велика кількість російських сил.

Британська розвідка 5 жовтня повідомила, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, «українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області».

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

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