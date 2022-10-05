Генштаб ЗСУ: на Херсонщині окупанти зазнають втрат та намагаються евакуюватися до найближчих переправ

На Херсонщині окупанти перемістили до 150 поранених та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки у Веселе біля Каховської ГЕС, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



«В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на тимчасово окупованій території Луганщини через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікарень противник використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією, там перебувають до 200 поранених військовослужбовців.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.