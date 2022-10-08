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На Донеччині ЗСУ загалом звільнили 40 населених пунктів – Мінреінтеграції

Українські військові їдуть біля міста Лиману на Донеччині, 6 жовтня 2022 року

На сьогодні Збройні сили України деокупували 40 населених пунктів у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій 8 жовтня.

«Там (у звільнених населених пунктах – ред.) розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи. Наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель», – йдеться в повідомленні.

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У селах Хрестищі та Маяки поновлюють електропостачання, у Святогірську відновлюють мобільний зв’язок.

«Почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень. Тривають нарахування соціальних виплат населенню», – повідомляє урядове відомство.

За його даними, у звільнених Лимані, Святогірську та селищі Ярова відновили виплату пенсій, з моменту звільнення Пенсійний фонд виплатив 8 мільйонів гривень.

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Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

На початку жовтня стало відомо що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області.

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