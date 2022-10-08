ЗСУ тримають позиції на Донбасі, «дуже жорсткі бої» на Бахмутському напрямку – Зеленський

Сили оборони продовжують рух на півдні та сході України, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 8 жовтня.

«Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку», – сказав він.

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Зеленський також подякував зенітним військам і всім причетним до протиповітряної оборони.

«Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості», – додав голова держави.

Раніше 8 жовтня Генеральний штаб повідомив, що російські війська періодично ведуть наступ у Бахмутському та Авдіївському напрямках.