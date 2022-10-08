ЗСУ: втрати військ РФ у особовому складі на війні в Україні перевищили 62 тисячі

Росія за останню добу втратила близько 380 військових у війні проти України, найбільше – на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 8 жовтня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 62 060 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

танків ‒ 2472 (6 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5111(+18)

артилерійських систем – 1459 (+4)

РСЗВ – 345 (+1)

засобів ППО ‒ 180 (+3)

літаків – 266

гелікоптерів – 234 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12)

крилатих ракет ‒ 246

кораблів /катерів ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13)

спеціальної техніки ‒ 136 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.