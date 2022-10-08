Російські війська «періодично» ведуть наступ біля Бахмута й Авдіївки – Генштаб

Російські війська намагаються втримати захоплені території і зосереджують зусилля на зриві контрнаступу Сил оборони України, а також періодично ведуть наступальні дії в напрямку Бахмута та Авдіївки – про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ увечері 8 жовтня.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни», – повідомляє пресслужба.

Протягом поточної доби командування зафіксувало три ракетних та 16 авіаційних ударів російської армії, а також понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, у тому числі Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

За даними Генштабу, в Білорусі до 15 жовтня продовжили заходи з перевірки військ і закриття повітряного простору у південних областях.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал», – додають у штабі.

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Командування звітує про сім ударів Сил оборони по російських зенітних ракетних комплексах та збиття безпілотника «Орлан», а також ураження вісьмох районів зосередження живої сили армії Росії, озброєння та військової техніки, двох складів із боєприпасами та десятьох «інших важливих об’єктів».