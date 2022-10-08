У звільненому від військ РФ селищі на Харківщині знайшли тіла чотирьох убитих цивільних – поліція

Правоохоронці виявили та ексгумували тіла чотирьох мирних жителів смт Куп’янськ-Вузловий Харківської області, розстріляних під час окупації селища російськими військами, повідомила пресслужба управління Нацполіції у Харківській області.

«У селищі Куп’янськ-Вузловий знайшли чотири тіла зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці виявили два поховання. В одному знаходилося тіло жінки, в іншому – один чоловік і дві жінки. Тіла усіх загиблих ідентифіковані. Чотирьох загиблих, серед яких одна родина і їх сусідка, місцеві мешканці виявили в льоху приватного будинку в середині вересня і перепоховали на території власних домоволодінь. З одного поховання вилучено тіло 73-річної жінки. Під час огляду території іншого домоволодіння правоохоронці вилучили три тіла. Загиблими виявилися 71 та 49-річні жінки, 27-річний чоловік. Всі тіла мають тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень», – йдеться в повідомленні.

Речові докази зібрали та відправили на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Куп’янськ-Вузловий був окупований російськими військами 27 лютого і звільнений 27 вересня поточного року. Раніше вже повідомлялося про знайдені масові могили цивільних на деокупованих територіях Харківщини. Жодного факту нападів на цивільних в Україні ні влада РФ, ані її військові з початку вторгнення не визнали.