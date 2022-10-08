ЗСУ тримають під вогневим контролем об’єкти логістики військ РФ – Генштаб

Збройні сили України продовжують тримати під вогневим контролем об’єкти логістики військ РФ та артерії їх постачання, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу противника. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога, 5 жовтня поточного року, поблизу населеного пункту Кінські Роздори. Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат. Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється. У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Згідно з повідомленням, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 30 ударів.

«Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника», – вказано в повідомленні.

Повідомляється, що протягом доби війська РФ завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Розпочалася двісті двадцять сьома доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.