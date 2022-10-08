«За крок до геноциду». Кримчани їдуть з Криму через мобілізацію

Кримські татари знову вимушено покидають Крим. Їдуть із півострова через оголошену Путіним мобілізацію. За даними Представництва президента України в Криму, кримським татарам на півострові роздали до півтори тисячі повісток.

Гроші і ділянки поблизу моря за службу

Усім мобілізованим на півострові глава Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов, пообіцяв одноразову виплату 200 тисяч рублів (близько 125 тис. грн.), а учасникам так званої спецоперації земельні ділянки у Криму, у прибережній зоні. За словами Аксьонова, його син мобілізувався до російської армії одним з перших.

«Закон один для всіх. Ось сьогодні мого сина призвали. Відповідно вже вранці виїхав до підрозділу на територію частини. Відповідно, прийшов до мене сам. І я пишаюся своїм сином, вчинком. Він каже, вчора мені зателефонували з військкомату я не можу залишитися осторонь. Ситуація. Я розумію картину. Я повинен борг батьківщині віддати. Причому, що він у армії відслужив. І тому сьогодні я його теж проводжав із Сімферопольського військкомату як всіх інших призовників», – казав публічно Сергій Аксьонов.

Із запасу мобілізували кримчан, які раніше служили в українській армії і ніколи в російській. На плацу в Севастополі вони присягнули армії Росії і відбули у частини.

Повістки кримським татарам

В Криму масово вручали повістки кримським татарм, — повідомила Постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева. Мобілізацію Путіна засудили в Офісі Президента України.

Це свідомі спроби Росії знищити кримськотатарський народ

«Це ж не просто злочин проти міжнародного права і права України — це злочин проти конкретних людей, проти народу. Зараз у Криму у місцях компактного проживання киримли, намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідомі спроби Росії знищити кримськотатарський народ. Це свідомі спроби країни-агресора позбавити життя якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська», – казав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Дії Кремля в Криму засудили в США.

«Новини про залучення Росією кримських татар до участі у її жорстокій війні викликають огиду. Російська мобілізація на окупованих територіях України змушує українців воювати проти своїх співвітчизників, додаючи численні особисті трагедії до порушення суверенітету України», — написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

Найбільше повісток роздавали у місцях компактного проживання кримських татар, – розповів житель Криму, ім'я якого ми не можемо називати в цілях безпеки.

і з інвалідністю призвали й інших

«Скажу так, серед тих, кого намагалися призвати справді велика кількість кримських татар. Я сам мешкаю в масиві компактного проживання кримських татар і, звичайно, це відчувається. Навколо молоді хлопці призовного віку, в тому числі, якщо говорили перша хвиля — це ті, хто брав участь у бойових діях, ніхто на це не дивився, і з інвалідністю призвали й інших», – розповів кримчанин.

Мобілізація – це помста кримським татарам, вважає заступник директора Українського інституту, правозахисник Алім Алієв. Його друзі із Криму розповіли, як вручали повістки.

Це така помста кримським татарам за їхню проукраїнську позицію

«Це така помста кримським татарам за їхню проукраїнську позицію, переважно. І тому саме ці опричники режиму пішли до місць компактного проживання кримських татар: пішли до шкіл, підприємств, на базари — там, де кримські татари здебільшого працюють. У селах, наприклад, голова сільської ради ходив з дільничним інспектором, десь представники силових відомств це робили, так, вручали ці повістки масово», – каже Алім Алієв.

Факт масової мобілізації кримських татар підтвердили і у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Так, ми підтверджуємо це відбувається. Чому? Тому що в будь-якому регіоні, незалежно, це Крим чи Башкирія, чи це регіони Північного Кавказу, однозначно Кремль намагатиметься збити ці протестні настрої саме завдяки мобілізації та призову в армію. Чому? Тому що запроваджено кримінальну відповідальність і від призову та ухилення від призову та армії», – розповів в інтерв’ю Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Мобілізація у Криму – порушення міжнародного права. 51-а стаття 4-ї Женевської конвенції забороняє примусово призивати до армії на окупованих територіях.

Кримська мобілізація має ознаки геноциду, – вважає Постійний представник Президента України в Криму Таміла Ташева.

це має ознаки геноциду. Але повторюся, це ще треба доводити

«Відповідно в Криму для того, щоб знищити нелояльне для них населення, не численне населення, вони відправляють, ну, хочуть відправити на війну кримських татар. Тому так, зокрема, це має ознаки геноциду. Але повторюся, це ще треба доводити», – каже Таміла Ташева.

Набір до російської армії — ще один крок до масового знищення корінного народу Криму, – переконаний Алім Алієв.

«Цей військовий злочин, сьогодні він за крок до геноциду. І я поясню чому. Кримські татари, за логікою Росії, мають воювати проти своїх співвітчизників. Тобто інших кримських татар, які у лавах ЗСУ, і які знаходяться по всій лінії зіткнення», – розповідає Алім Алієв.

не будемо мобілізовуватися, нехай хочуть арештовують

«Є й ті, які сказали: ми навіть під загрозою арешту не нікуди виїжджатимемо, не будемо мобілізовуватися, нехай хочуть арештовують. 2 роки, кажуть, 3 роки, 10 років.

Принаймні, каже, ми у кращому разі відсидимо, вийдемо людьми, є й такі», — каже кримчанин.

Як кримчани тікають закордон?

Як і 78 років тому, кримські татари вимушено залишають свої будинки і знову їдуть до країн Центральної Азії. Туди можна в'їхати за внутрішнім російським паспортом, який змушувала брати в Криму владу півострова, призначена Кремлем.

дуже часто, вони можуть мати цей російський аусвайс, але вони не мають, наприклад, російського закордонного паспорта

«Люди виїжджають, всі ці дні у мене телефон абсолютно гарячий. Тому що дуже багато людей запитують, чи консультуються. Яка історія сьогодні? Чому, наприклад, люди часто їдуть до Центральної Азії. У них, наприклад, може не бути дуже часто, вони можуть мати цей російський аусвайс, але вони не мають, наприклад, російського закордонного паспорта. Але вони мають український закордонний паспорт і таких історій я бачив багато і тому, наприклад, Грузія, Казахстан, ці напрямки стають топ-пріоритетними», – каже Алім Алієв.

Тепер, щоб призовнику виїхати з Криму та Росії потрібна позначка з військкомату, – розповіли у ГУР Міноборони України. У службі з мобілізаційної роботи та територіальної оборони Криму також уточнили, що виїзд із Криму не заборонено, але тим, хто виїжджає, необхідно мати дозвіл з військкомату. Кримчани цілодобово стоять у чергах на кордонах, проходять допити ФСБ, – каже Алім Алієв. Від мобілізації Путіна тікають не лише кримські татари. Батьки призовників з півострова скаржаться, що воєнкоми масово порушують критерії мобілізації, озвучені президентом Росії по телебаченню.

Активну мобілізацію в Криму в українській розвідці пояснюють втратами, які зазнала російська армія після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про 810-у бригаду морської піхоти, яка базується в Козачій бухті.

Насамперед, буде поповнена 810-та бригада

«Головним з'єднанням, на базі якого зараз реалізуються та проводяться всі ці мобілізаційні заходи — це була 810-а бригада морської піхоти. І за нашими даними, наприклад, планувалося, що на території Криму буде призвано близько 2 тисяч осіб. 2 тисячі осіб, які проходили службу у ЗСУ. Відповідно на базі 810-ї бригади морської піхоти окремої вони там складають присягу і їх уже розподіляють на місця, де вони проходитимуть службу. Насамперед, буде поповнена 810-та бригада», – каже представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.



У Представництві президента України у Криму розробили поради для кримчан, які хочуть уникнути мобілізації. Меджліс створив Координаційний центр, допомагає виїхати кримчанам за кордон. Прокуратура Криму та Севастополя у Києві відкрила «гарячу лінію» для звернень кримчан, які намагаються уникнути служби у російській армії. Український портал «Хочу жити» пропонує інструкцію, що робити кримчанам, якщо їх мобілізують на війну проти України.