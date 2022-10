Президентка Європарламенту: продовжимо працювати над повною відмовою від російського газу

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що ЄС продовжить працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу. Вона сказала про це, коментуючи витоки на російських газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» і відповідаючи на запитання, чи потрібно ремонтувати газопровід.

«Ну, скажімо так, я не вважаю, що «Північний потік-2» взагалі слід було запускати. Ми також спостерігали зменшення пропускної здатності «Північного потоку-1». Тож продовжимо працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу, водночас інвестуючи у відновлювані джерела енергії, нові засоби поставок, нові сфери солідарності. Підійдімо творчо до того, як ми можемо забезпечити електроенергією наших громадян, як ми платимо, як наші громадяни оплачують свої рахунки, які стрімко зростають. І давайте зрештою купувати нашу енергію у наших друзів, а не у наших ворогів», – сказала Мецола.

За її словами, у питанні витоків із газопроводів «найбільше непокоїть те, що це явно диверсійний напад».

«І реакція, яку ми спостерігали з боку урядів країн по сусідству, була негайною і водночас спокійною, щоб не поширювати паніку, якої, можливо, прагнуть ці диверсанти у час, коли поширювати страх серед наших громадян стало легко. Отже, реакція така: подивімось, що сталося, подбаймо про те, щоб це не повторилося. І переконаймось, що наші вразливості, якщо цей випадок був уразливістю, не повторяться», – сказала президентка Європарламенту.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендумів про приєднання до РФ. У пакет санкцій, серед іншого, потрапила заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, деяких видів пластмас та хімікатів.

За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, з початку вторгнення РФ в Україну і станом на кінець вересня країни-члени Євросоюзу витратили 100 млрд євро на імпорт російського викопного палива.​ Російський експорт вугілля до Європи повністю припинився, а експорт газу різко скоротився, але ЄС продовжує імпортувати сиру нафту і нафтопродукти, трубопровідний газ на суму приблизно 260 мільйонів євро на день – це на 60% менше, ніж до вторгнення. Дослідники вважають, що встановлення граничних цін на російське паливо скоротило б витрати ЄС на імпорт на 11 мільярдів євро з початку липня, після того, як цей захід вперше обговорили на високому рівні на саміті G7.

Президент України Володимир Зеленський привітав нові санкції Євросоюзу проти РФ, але наголосив, що потрібно позбавити Росію прибутку від продажу нафти й газу.