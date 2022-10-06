ЄС опублікував список російських осіб і компаній, що потрапили під нові санкції

Європейський союз опублікував список російських фізичних і юридичних осіб, які потрапили під нові санкції ЄС. У списку – 30 фізичних і сім юридичних осіб.

Санкційний список був розширений за рахунок осіб, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України, представників оборонної галузі РФ і осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Під санкції потрапили, зокрема, Центральна виборча комісія Росії і її голова Елла Памфілова, один з ідеологів «русского мира» Олександр Дугін, голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, керівник прикордонної служби ФСБ Володимир Кулішов, гендиректор «Техмашу» Олександр Кочкін, президент концерну «Калашніков» Алан Лушніков, кілька представників російського командування, а також співаки Олег Газманов, Микола Расторгуєв і Юлія Чичеріна.

Серед юридичних осіб до списку включені державна компанія «Гознак», «Завод імені Дегтярьова», конструкторське бюро «Факел», корпорація «Іркут», Московський машинобудівний завод «Авангард» і «НВО «Сплав» імені Ганичева».

6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у зв’язку із вторгненням в Україну. До нього входить заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, пластмас і деяких видів хімікатів. Громадянам Росії буде заборонено користуватися європейськими криптогаманцями.

Європейським компаніям буде заборонено надавати Росії IT і юридичні послуги, розробляти архітектурні та інжинірингові проєкти. У Росію буде заборонено експорт цивільної зброї та військового транспорту і розширеного списку продукції, що використовується в авіаційній галузі.

Із Росії буде заборонено ввозити папір та деревну масу, сигарети, пластик і косметику. Також буде заборонено ввезення будь-яких товарів, вироблених на контрольованих Росією територіях Запорізької та Херсонської областей України.

Санкції набудуть чинності 7 жовтня.