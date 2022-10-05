МЗС Британії: притягнемо Путіна до відповідальності «за його жорстокість»

На тлі завершення Росією формального процесу анексії українських територій Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що російського президента Володимира Путіна притягнуть до відповідальності «за його жорстокість».

«Незаконна анексія Росією території України та її напади на цивільне населення є кричущим порушенням міжнародного права. Ми ніколи не визнаємо спроб силового захоплення території. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жорстокість», – йдеться у повідомленні відомства у твіттері.

Британія неодноразово наголошувала на необхідності притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення до України. У травні Європейський союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України. На той час міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наголошувала, що сторони «повні рішучості забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто винен у жахливих звірствах, вчинених в Україні».

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.