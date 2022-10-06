Путін оголосив росіянами жителів окупованого півдня. Чим це загрожує українцям?

Росія оголосила всіх жителів окупованих територій України своїми громадянами. Як це вплине на тих, хто продовжує залишатися в окупованих районах? З якими наслідками можуть зіткнутися ті, хто отримає російські паспорти? Яку відповідальність збирається за це запровадити українська влада, зʼясовував проєкт «Новини Приазов’я».

Президент РФ Володимир Путін завершив формальний процес анексії частини регіонів України. 4 жовтня він підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

завершив формальний процес анексії частини регіонів України. 4 жовтня він підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Згідно з цими законами, жителі зазначених регіонів з 30 вересня визнаються російськими громадянами. Тим, хто хоче відмовитися від громадянства Росії, начебто дають місяць на подання відповідних заяв, повідомляють російські ЗМІ.

Керівництво РФ визначило, що так звані вибори до законодавчих органів влади в окупованих регіонах мають відбутися 10 вересня 2023 року, а «перехідний період» триватиме до 1 січня 2026 року.

Також 4 жовтня Путін підписав укази про призначення Володимира Сальдо та Євгена Балицького «виконувачами обов’язків губернаторів» окупованих частин, відповідно, Херсонської та Запорізької областей.

та «виконувачами обов’язків губернаторів» окупованих частин, відповідно, Херсонської та Запорізької областей. Напередодні Рада Федерації – верхня палата російського парламенту, ратифікувала відповідні договори «про входження» окупованих територій Донецької, Луганської Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. До того анексію частини українських територій схвалила Держдума РФ.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в Росії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний документ оприлюднено на сайті президента. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Зеленського та зазначив, що «Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – юрисдикція виключно України.

«Окупанти не планують зимувати на Херсонщині»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації

Галина Лугова у коментарі для «Новин Приазов'я» розповіла, що активної паспортизації на окупованій частині Херсонщини поки не відбувається.

«Ті, хто хотіли, вони вже отримали всі ці паспорти. Зараз у них (окупантів – ред.) бажання є, щоб люди надалі отримували паспорти, а яким чином вони будуть це здійснювати, поки нам ці випадки не відомі», – розповіла вона.

Лугова стверджує, що російські військові не почувають себе впевнено в окупованому регіоні.

Вони самі розуміють, що вони ворожі гості на нашій українській землі

«Я спілкувалася з людьми, які вчора виїхали звідти. Окупанти знервовані, напруження в повітрі спостерігається. Черга була дуже велика, біля Кіндійського «Молодіжного» пляжу, продавчиня магазину сказала, що у приміщенні дуже холодно і взимку не опалюється, сказала продавчиня, а у відповідь почула від російських солдатів таку фразу: «Так а ми не збираємося зимувати, це нам не потрібно». Тобто, вони самі розуміють, що вони ворожі гості на нашій українській землі», – додала очільниця.

Вона також зазначила, що в окупованій частині області вже є випадки мобілізації місцевих жителів, тому деякі чоловіки почали переховуватися:

«От у місті Херсоні наразі таких випадків не зафіксовано, але по області такі випадки відомі, стосовно того, щоб люди брали зброю і йшли воювати як солдати Російської Федерації. Хлопці, особливо люди чоловічої статі, молоді хлопці і вже у віці, люди не проживають за місцем прописки. Такі випадки є і вони непоодинокі».

«Мобілізація в хапальному порядку»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов наголосив, що Росія вважає своїми громадянами всіх жителів окупованих територій, незалежно від того, чи отримали вони російські паспорти.

У росіян немає списків, немає реєстрів, як і демографічного реєстру немає

«По всій Херсонщині приблизно 20 тисяч російських паспортів, і ті з них, хто звернувся, але не взяв паспорт, мабуть, дуже сильно шкодують, щоб не потрапити першими під мобілізацію. Тут треба розуміти, що у росіян немає списків, немає реєстрів, як і демографічного реєстру немає. Списки виборців є на паперових носіях, але є не у всіх громадах, не у всіх гауляйтерів. Частково вони ними користувались під час так званого референдуму, вони не змогли перенести їх на електронні носії», – повідомив політолог.

Експерт зазначив, що через відсутність списків місцевих жителів паспортизація, так само як і подальша мобілізація, буде здійснюватися хаотично.

Кого побачили, спіймали, того і мобілізували, того і оголосили російським громадянином

«Можливо вся ця російська паспортизація, мобілізація буде йти в хапальному порядку. Тобто, кого побачили, спіймали, того і мобілізували, того і оголосили російським громадянином. Якщо людина переховується, то є шанс доволі довго ухилятися від усіх можливих російських мобілізацій», – запевнив Молчанов.

На думку політолога, попри спробу Росії анексувати частину півдня України, її поразка в Херсоні неминуча.

«Ця поразка, на відміну від Лиману, має сколихнути все російське суспільство, імперську його частину, сколихнути на певні дії із захоплення влади, а це, своєю чергою, має спричинити ефект доміно. Вже на рівні Херсонської області, коли залишення одного села спричиняє залишення решти сіл, тому, що вони пов'язані перехресним вогнем і кожне село було важливим елементом в системі оборони. Росіяни не змогли знайти чи перекинути оперативні резерви, саме в цьому проблема їхньої цієї мобільної оборони, яку вони приречені програти на правому березі», – зауважив експерт.

«Терор проти українських громадян»

Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів про примусову паспортизацію населення на окупованих територіях області.

«У Мелітополі зараз відбувається терор стосовно українських громадян. Ті громадяни, які працюють у бюджетних закладах, у сфері ЖКГ, приватному бізнесі – їх примушують роботодавці міняти паспорти на російські», – стверджує депутат.

«У нас є вже докази того, що всіх працівників лікарень, поліклінік, амбулаторій вже примусили оформити російський паспорт. Є доказ того, що працівників комунальних аптек примушували, є докази, що всіх співробітників ЖКГ примушують отримувати російські паспорти», – повідомив Тімофєєв.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Він закликав жителів окупованого регіону утримуватися від отримання російських документів.

«Не треба оформлювати російський паспорт. Чому? Тому, що, по-перше, за це передбачена кримінальна відповідальність. Якщо особа станом на 24 лютого була держслужбовцем або співробітником правоохоронних органів, або була військовослужбовцем і після цього отримала російський паспорт, за це буде передбачена кримінальна відповідальність. Якщо є особа, яка закликає, примушує отримати інших російські паспорти, за це також буде передбачена кримінальна відповідальність», – зауважив політик.

Тімофєєв також вважає, що паспортизація на окупованому півдні неминуче призведе до мобілізації місцевих жителів до лав російської армії.

Громадяни, які мають військову облікову спеціальність, яка потрібна ЗС РФ, вони будуть примусово мобілізовані

«Гляньмо на наслідки. Людина отримала російський паспорт, по-перше, ця людина погоджується на російську юрисдикцію, тобто повністю має виконувати всі вимоги російського законодавства та передусім вимоги щодо повної мобілізації на теренах Росії, незаконних збройних угруповань «ЛНР» та «ДНР», – підкреслив депутат.

«Тобто, ті люди, ті громадяни, які мають військову облікову спеціальність, яка потрібна ЗС РФ, вони будуть примусово мобілізовані до структур Міноборони. Це означає, що як чоловіки, так і жінки будуть примусово мобілізовані», – додав він.

Тімофєєв впевнений, що «жодна цивілізована країна світу» не буде визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України.

Сама тактика, модель роздачі російських паспортів передбачає подальшу експансію та подальшу анексію території

«Видача паспортів це така традиційна експансія, традиційна анексія територій. Вони її застосовували, починаючи з 1990-го року, починаючи з війни у Придністров'ї. Це також було в Абхазії й так далі. Тобто, сама тактика, модель роздачі російських паспортів передбачає подальшу експансію та подальшу анексію території. Чим більше громадян отримають російські паспорти, тим більше у Путіна є можливості впливати на міжнародну політику та казати про те, що я тут захищаю громадян Росії, тому тут Росія навіки та ніколи не піде», – пояснив депутат облради.

За кримським прикладом

Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зазначив, що становище Росії і її спроби провести паспортизацію на окупованій частині півдня України зараз відрізняються від того, як це відбувалося у Криму у 2014 році.

«У нас є зміни кримінального законодавства. Сьогодні вже питання колаборантства, тобто співпраці з окупантами, є злочином. І тут є межа, яку встановлює судова практика, швидше за все. Які саме форми колаборантства, співпраці з агресором є складом злочину, а які не є», – сказав він.

«По-друге, новоокуповані території, на відміну від Криму, оголошені агресором як нібито власна територія. Але при цьому ці території агресором частково не контролюються. Друге з половиною, ми маємо поточну деокупацію. Наші території після злочинної заяви російської влади вже звільняються від агресора», – пояснив Бабін.

Юрист зазначив, що в українському законодавстві немає норм, які б врегульовували статус нових окупованих територій.

Питання отаких або віртуальних, або деокупованих громадян України, яких агресор оголосив власними, воно відрізняється від кримського певною мірою

«Навіть умови дуже тимчасової окупації, які були прикладом в Харківській області, все ж таки потребують на оцінку законодавства не лише у вимірі кримінального реагування, а у вимірі реагування адміністративного, а і можливо цивільного. Тут відсутність закону про новоокуповані території – також нова ситуація. Питання отаких або віртуальних, або деокупованих громадян України, яких агресор оголосив власними, воно відрізняється від кримського певною мірою», – зауважив Бабін.

Він впевнений, що Росія зіткнеться з проблемами, намагаючись провести паспортизацію жителів окупованої частини півдня.

«Агресор наразі діє практично за тією методикою, яка була в Криму. Вони так само оголошують їх власними громадянами, нібито. А далі вони вже будуть визначатися з якимись злочинними процедурами роздачі тих документів», – зазначив Бабін.

Це буде великим викликом, адже значна кількість населення не буде брати паспорти

«Знову ж таки, для них це буде великим викликом, адже значна кількість населення не буде брати паспорти. Крім того, окупанти не контролюють міграційну ситуацію в цих регіонах, вони самі про це офіційно заявляють. Бо, я так розумію, вони не мають доступів до відповідних реєстрів і баз даних», – сказав експосадовець.

Бабін розповів, що у Криму окупанти декілька разів міняли свої рішення щодо видачі паспортів і права людей обирати громадянство.

«Там була спеціальна процедура і вони хочуть злочинно повторити цей досвід на материковій території, що нібито всі, хто бажають, можуть відмовитися від російського паспорта. Але, коли люди масово почали відмовлятися, вони як то кажуть, цю процедуру згорнули. Той рівень тих зловживань і хаосу, який був під час роздачі цих паспортів, навіть зрозуміли окупанти, бо вони почали трохи відкочувати назад і навіть частково вилучати паспорти, які роздавалися ледь не з самоскидів у Криму», – згадав співрозмовник.

За словами Бабіна, на відміну від Криму 2014 року, особливістю частини південного регіону, яка перебуває під контролем Росії є те, що на цій території відбуваються бойові дії.

Окуповані території материкової України є зоною бойових дій. Там дуже важко щось казати про якісь адміністративні послуги

«Звісно агресор буде прагнути, щоб максимальна кількість населення отримали його паспорти. Але питання в тому, що окуповані території материкової України є зоною бойових дій. Там дуже важко щось казати про якісь адміністративні послуги. Знаходяться часто без електроенергії, без опалення, без газифікації, без мобільного зв’язку, без банків.

На відміну від окупованого Криму, де бойові дії у 2014 році не велися і де цих уражень інфраструктури не було. І знов таки, рівень репресій, хоча він був жахливим 2014 року в Криму, важко порівняти абсолютно з цим геноцидом українського народу, який відбувається на окупованій території материкової України», – сказав Бабін.

Експредставник президента України в АРК зазначив, що жителі окупованого півострова, які не мали паспортів РФ, були обмежені у своїх правах.

Паспорт РФ – не злочин?

Експерт Центру Громадянських Свобод Володимир Яворський розповів, що на сьогодні лише наявність російського паспорта у жителя окупованої території не є ознакою злочину.

«Формально, лише одна ознака наявності російського паспорта ще не є ознакою злочину. Це може бути частиною іншого злочину, наприклад, держзрада для держслужбовців, які перейшли працювати до органів влади РФ. Або інша частина злочину може бути – це примушення до отримання такого паспорта або робота в органах, які роздають такі паспорти. Тобто, це охоплюється статтями кримінального кодексу про порушення правил і норм війни, оскільки примушення корінного населення до зміни громадянства є міжнародним злочином», – пояснив експерт.

В липні цього року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла про те, що у її відомстві працюють над новим законопроєктом, який запровадить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта. Яворський зазначив, що у разі ухвалення цього законопроєкту, основною проблемою для громадян може стати доведення факту добровільного чи примусового отримання російського паспорта.

Я знаю десятки прикладів, коли заперечення російському солдату призводило до затримання або розстрілів

«В принципі, людина може піти і добровільно, але її можуть змусити певні обставини, через які вона не зможе функціонувати. Не зможе, наприклад, дитину віддавати в садочок, у школу, вона не зможе отримати якісь гроші чи вести якусь діяльність, вона просто з голоду помре. Дослідження цих обставин дуже складне і, в принципі, всі люди, які перебувають в окупації, в тому чи іншому примусі перебувають. Я знаю десятки прикладів, коли заперечення російському солдату призводило до затримання або розстрілів», – повідомив правозахисник.

Яворський вважає, що ці питання потрібно вирішувати після деокупації територій.

«Людині має надаватися час, наприклад, 2-3 тижні, де вона має для себе вирішити. Якщо вона з російським паспортом, вона може, як громадянин Росії виїхати до Росії та там собі перебувати. І тоді вона позбавляється українського громадянства. Або вона має якісь процедури застосувати, що вона відмовиться від російського паспорта який отримала та далі залишиться з українським. При цьому, я думаю, що для держслужбовців потрібна буде заборона на перебування на посаді держорганів влади в наступному, на якийсь період часу», – зауважив експерт.

Влада пропонує те, що за наявність просто паспорту можна отримати позбавлення волі аж до 10 чи 15 років. Тобто, це доволі серйозний злочин

Яворський зазначив, що у разі ухвалення нового закону, який стосується відповідальності за отримання російських паспортів, його дія пошириться на всі окуповані території.

«Влада пропонує те, що за наявність просто паспорту можна отримати позбавлення волі аж до 10 чи 15 років. Тобто, це доволі серйозний злочин. При цьому насправді саме отримання цього паспорту ще не є такою надзвичайно суспільно небезпечною діяльністю. Я хочу підкреслити важливий момент, що це стосується не лише жителів півдня, а й всіх окупованих територій, і Криму, і Луганської, і Донецької областей, тих, хто отримав паспорти в Харківській області», – пояснив правозахисник.

Експерт додав, що громадяни України залишаються такими, якщо до них не застосовується процедура позбавлення громадянства. Отримання російських паспортів на це не впливає.

«Росія цим виправдовує дії, що тут є громадяни РФ, які погодилися стати нашими громадянами і їх певна кількість, але вирішального значення це не має. Ми їх розглядаємо і надалі як українських громадян до моменту, поки їх не позбавили українського громадянства. Тому, в принципі, на дії української влади чи рішення міжнародної спільноти ніяк не впливає. Це має символічне значення, але його хочуть перекреслити доволі серйозними наслідками для людини», – додав Яворський.

30 вересня Путін підписав укази про так зване «приєднання» до Росії частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна та Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія та Канада оголосили про нові санкції проти Росії. Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.