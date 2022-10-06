На окупованій частині Херсонщини вже є випадки російської мобілізації – Лугова

На окупованій частині Херсонської області вже є випадки мобілізації місцевих жителів, тому деякі чоловіки почали переховуватися, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«От у місті Херсоні наразі таких випадків не зафіксовано, але по області такі випадки відомі, стосовно того, щоб люди брали зброю і йшли воювати як солдати Російської Федерації. Хлопці, особливо люди чоловічої статі, молоді хлопці і вже у віці, люди не проживають за місцем прописки. Такі випадки є і вони непоодинокі», – розповіла вона.

При цьому Лугова зазначила, що російські військові «не почувають себе впевнено» в окупованому регіоні і натякають місцевим жителям, що «не збираються там зимувати».

Разом із цим, очільниця повідомила, що активної російської паспортизації на окупованій частині Херсонщини поки не відбувається.

«Ті, хто хотіли, вони вже отримали всі ці паспорти. Зараз у них (окупантів – ред.) бажання є, щоб люди надалі отримували паспорти, а яким чином вони будуть це здійснювати, поки нам ці випадки не відомі», – додала Лугова.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Президент РФ Володимир Путін завершив формальний процес анексії частини регіонів України. 4 жовтня він підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Згідно з цими законами, жителі зазначених регіонів з 30 вересня визнаються російськими громадянами. Тим, хто хоче відмовитися від громадянства Росії, начебто дають місяць на подання відповідних заяв, повідомляють російські ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в Росії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Україна та Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія та Канада оголосили про нові санкції проти Росії. Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.