Зеленський підписав указ про нікчемність рішень Путіна, які порушують суверенітет України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ №687/2022 оприлюднено на сайті президента.

«Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації», – йдеться в указі Зеленського.

У документі зазначається, що ці російські рішення, зокрема, укази Путіна, визнано нікчемними з метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності України, нацбезпеки, захисту прав та свобод людини і громадянина.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це рішення Зеленського.

«Президент Зеленський іще раз розставив крапки над і… Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – юрисдикція виключно України. На території України не діють російські «закони/укази». Бо вони юридично нікчемні. Усі правочини, включно з правом власності, будуть відновлені на всій території», – написав він у твітері.

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30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.

Крім того, 30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.