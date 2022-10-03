Визнання Путіним проблем мобілізації в Росії підкреслює її неефективність – британська розвідка

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним проблем під час оголошеної ним «часткової мобілізації» свідчить про неефективність цих заходів, заявляє британська розвідка.

«29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до Ради національної безпеки Росії щодо «часткової мобілізації», яку він оголосив 21 вересня. За його словами, «під час цієї мобілізаційної кампанії виникає дуже багато питань, і ми повинні оперативно виправляти свої помилки і не повторювати їх». Незвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не мають чіткого уявлення про точні масштаби і правове обґрунтування кампанії», – йдеться у звіті розвідки, поширеному Міністерством оборони Великої Британії.

За повідомленням, у Росії «майже напевно» мобілізували якийсь персонал, який виходить за межі визначень, заявлених Путіним і Міністерством оборони РФ.

«У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські чиновники, ймовірно, стикаються з труднощами, щоб забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами», – заявили в британській розвідці.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

29 вересня Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Після оголошення мобілізації у Росії росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Проте повідомлялося, що до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай). А до Фінляндії з 21 по 26 вересня в'їхали понад 43 600 росіян.