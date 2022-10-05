«Примусова паспортизація, вилучення гривні, заборона виїзду»: життя на півдні після спроби путінської анексії

Що відбувається на окупованій частині півдня України після спроби Кремля анексувати цей регіон? Чому заблокований виїзд з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя? Що відбувається з цінами та чи залишилася в обігу українська гривня, дізнавався проєкт «Новини Приазовʼя».

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про так зване «приєднання» до РФ частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

підписав укази про так зване «приєднання» до РФ частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Після цього стало відомо, що окупаційні сили на півдні максимально ускладнили виїзд з регіону та ввели «спеціальні дозволи». Про це 2 жовтня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Цю інформацію також підтвердили в оперативному командуванні «Південь». За даними українських військових, для виїзду з окупованих територій «російські сили вимагають великий перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей, а також вилучають гаджети, інші коштовні предмети та гроші».

Цю інформацію також підтвердили в оперативному командуванні «Південь». За даними українських військових, для виїзду з окупованих територій «російські сили вимагають великий перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей, а також вилучають гаджети, інші коштовні предмети та гроші». Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 4 жовтня в ефірі національного телемарафону також зазначила, що після проведення незаконних референдумів виїзд з окупованої частини півдня фактично заблокований.

4 жовтня в ефірі національного телемарафону також зазначила, що після проведення незаконних референдумів виїзд з окупованої частини півдня фактично заблокований. Через обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі 30 вересня, українська влада призупинила на невизначений термін виїзд на тимчасово окуповану територію.

«Виїзд заблоковано»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що 3 жовтня з окупації змогли виїхати лише 2 автівки.

«Швидше за все, це пов’язано саме з проведенням псевдореферендуму та визнанням цих територій нібито частиною РФ. Їм дуже ламає картинку, що у нас щодня виїжджало від 500-600 осіб, це лише з Херсонщини через Василівку на Запоріжжя. Якщо люди їдуть з Херсону, з правобережжя, то ще ускладнена ситуація тим, що фактично знищені або суттєво пошкоджені логістичні шляхи. Люди займали чергу о шостій годині ранку, щоб потрапити на цей пором», – розповів політик.

Мер Нової Каховки, що на Херсонщині, Володимир Коваленко зазначив, що в окупованому місті залишилася приблизно п’ята частина жителів. І після проведення так званого референдуму деякі з цих людей почали запитувати його про варіанти виїзду з окупації.

«Стосовно Василівки, на сьогодні це дуже складно. За останні 2-3 дні практично ніхто не виїздив там. У суботу – 2 автомобілі, у неділю – три. Поки що це неофіційно, що потрібно за 10 днів подавати документи незрозуміло якій структурі, яка нібито буде щось реєструвати та ставити в певну чергу (охочих виїхати – ред.)», – розповів Коваленко.

Мер Нової Каховки також повідомив, що йому відомо про виїзд з окупованої частини півдня через Крим.

«Місяці 4 тому на Крим багато їздило людей. Тоді був період, що там треба було по 10-12 годин стояти, щоб виїхати. В серпні це можна було зробити за пів години, за 40 хв, за годину. Знову повернувся такий період, коли люди стоять по 12 годин на цьому кримському перешийку, щоб потрапити на територію півострова», – зазначив посадовець.

Коваленко стверджує, що черга на отримання так званих «спецдозволів» на виїзд з окупованих територій останніми днями лише збільшується.

Люди сподіваються, що їх випускатимуть за старими правилами, тобто – огляд на блокпостах

«Поки невідомо, що це за структура, які в неї повноваження, хто цей перелік буде вести, для чого ця реєстрація? Там багато стоять у черзі, бо днів за 5 накопичилося понад тисяча автомобілів, багато каховчан і херсонців взагалі. Чекають, чи буде прийнята стосовно них ця реєстрація, важко сказати. Останні 2-3 дні майже не випускають. Люди сподіваються, що їх випускатимуть за старими правилами, тобто – огляд на блокпостах», – повідомив міський голова.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що, за його даними, у черзі на виїзд з окупованої частини півдня перебувають кілька тисяч осіб.

Окупанти ввели свої так звані правила перетину цієї лінії розмежування та досі не знають, як виконувати ці правила

«За інформацією безпосередньо з цієї черги, на понеділок на вечір у черзі знаходилося близько 4,5 тисяч людей. Це через те, що окупанти ввели свої так звані правила перетину цієї лінії розмежування та досі не знають, як виконувати ці правила. Є комендатури так звані інших населених пунктів, маю на увазі Пологівська, Бердянська та Мелітопольська, і в жодній з цих комендатур не можуть надати конкретної схеми», – повідомив політик

Дудукалов розповів, яку інформацію запитують окупанти у жителів, які збираються виїхати з регіону.

«Вони скидали так званий бланк, який треба заповнити людям, прикріпити фото, сказати всі дані, зокрема вказати, яка запрошуюча сторона для людини, що виїжджає. Крім того, вони граються в якусь юриспруденцію. Встановлюють правила, щоб люди, які їдуть з дітьми, мали при собі документи на дитину, якщо один з батьків їде», – розповів заступник голови Бердянської райради.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух 4 жовтня повідомив, що окупанти намагаються облаштувати лінію так званого «державного кордону» у Василівці.

«Як то було після анексії Криму та Донбасу і встановлюють свої правила її перетину. Як наслідок – не випускають наших громадян, зокрема чоловіків призовного віку. Якщо останнім часом за добу до обласного центру могли дістатись 1-2 тисячі людей за добу, то за вчора пункт перетину вдалося пройти лише 8 осіб! Фактично транзит зупинено», – зазначив Старух.

Обіг гривні до кінця року

Російське інформаційне агентство ТАСС 3 жовтня повідомило, що згідно з документами про так зване «приєднання» до Росії окупованих територій України до кінця 2022 року на захопленій частині півдня буде діяти обіг української гривні. А з 1 січня 2023 року російська влада планує запровадити повний обіг рублів.

Соболевський розповів, що зараз російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на українських підприємців, щоб вони переходили на розрахунки в рублях.

Рубль взагалі не працював би, якби підприємців не змушували встановлювати цінники в рублях

«Сьогодні використовується як гривня, так і рубль. Використовується бівалютна система. Рубль взагалі не працював би, якби підприємців не змушували встановлювати цінники в рублях і приймати рублі за оплату товарів та послуг. Попри місцевий тиск, залишалася велика кількість підприємців, які відмовлялися це робити. Через це десь місяць тому «орки» (російські військові – ред.) проводили масштабну по всій області хвилю перевірок підприємців: чи приймають вони рублі, чи встановили цінники в рублях», – повідомив Соболевський.

Також проблемою є те, що окупанти вилучили майже всі термінали українських банків, зазначив політик.

У них мета – знищити взагалі гривню та будь-які спогади про гривню

«Люди не мають можливості розрахуватися картками, а це дуже велика проблема. Тому, що Україна на 100% виконує всі свої соціальні зобов’язання. Всі пенсії, виплати нараховувалися на картки, у кого вони були. Цими коштами можна було розпоряджатися за допомогою терміналів та осіб, які надавали послуги конвертації безготівкових коштів у готівку за відсоток. «Орки» фактично цей бізнес придушили. У них мета – знищити взагалі гривню та будь-які спогади про гривню», – стверджує Соболевський.

За його словами, курс гривні до рубля також часто змінюється та не відповідає реальному співвідношенню цих валют.

«Там взагалі дика ситуація, офіційний курс, який встановлює окупаційна влада, був то 1 до 1,5, то 1 до 0,76, наскільки я пам’ятаю. Насправді суб’єкти підприємницької діяльності фактично за яким хочуть курсом, за таким і працюють. «Орки» сильно за цим не наглядають. Їх цікавить сам факт того, щоб рублі приймалися, а який саме курс встановлюють підприємці, їх не сильно бентежить», – зауважив політик.

Мер Нової Каховки розповів, що у місті суттєво подорожчали харчі.

Більшість людей рублів не мають і не беруть, а гривні закінчуються

«У місті дуже дорогі харчі. Воно пов'язане з тим, що гривню практично прирівняли по курсу з російським рублем. Десь 3-4 дні тому це було 1 до 2, а я вчора розмовляв, то сказали, що в окремих місцях одна гривня відповідає одному російському рублю. Більшість людей рублів не мають і не беруть, а гривні закінчуються, купити харчові продукти не просто», – повідомив міський голова.

У Бердянську, за словами Дудукалова, російські окупаційні сили намагаються витіснити з обігу українську гривню, але розрахунки у цій валюті досі здійснюються.

«Певні магазини також граються в курс, хтось ставить курс 1:1, хтось 1:1,25, хтось утримує на нормальному рівні. Люди кажуть, що на ринку і у тих, хто локально торгував і раніше, – у них виключно гривня ходить, і люди вітають гривню. Бо у людей є гривня», – повідомив політик.

Що розповідають люди?

«Новини Приазовʼя» запитали у жителів окупованої частини півдня, які нещодавно виїхали на підконтрольну владі України територію, яким є співвідношення гривні до рубля у регіоні та чи мають люди можливість розраховуватися в українській валюті в окупації.

«Наприклад, молоко Мелітопольське коштує 46 гривень за літр, йогурт – 43 грн, порошок 9 кілограмів – 1300 грн, а я купувала в перші дні війни 9 кілограмів за 334 гривні. Ходять і гривня, і рубль», – розповіла жителька Нової Каховки Юлія.

«Так, гривня є в побуті – 0,7 була останній раз ціна. Все одно намагаємося працювати гривнею. Більше нею розраховуємося та все решта. Намагаються (окупанти – ред.), звісно, ввести свій рубль. Ці зміни валюти та все таке нам взагалі не по душі. Ми працюємо переважно з гривнею. Я сам приватний підприємець і ціни називаю в гривнях», – повідомив мешканець Мелітополя Сервер.

«Зараз дуже сильно витісняють гривню, дуже сильно. Якщо треба, наприклад, заправиться бензином, якщо ти заправляєшся за гривні, то за 300 гривень ти заправляєш 6 літрів бензину, якщо ти заправляєш за рублі, ти заправляєш на 550 рублів 10 літрів бензину. Тобто, сума та сама, але 4 літри різниця», – розповіла переселенка з села у Веселівському районі Запорізької області Ольга.

Фільтрація та примус до громадянства РФ

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупаційні сили останнім часом забороняють виїзд із міста чоловікам від 18 до 35 років.

«Їх не випускають. Стосовно інших людей, там внутрішня міграція є, але також є перешкоди та проблеми стосовно перетину з тимчасово окупованої на підконтрольну владі Україні територію», – зазначив депутат.

Забавін впевнений, що російські окупанти вже володіють повною інформацією про жителів, які залишилися в місті.

«Росіяни вже відфільтрували все, що хотіли відфільтрувати, приблизно 10 тисяч мешканців півмільйонного міста були заарештовані та розподілені по різних тюрмах так званої «ДНР» (незаконне збройне угруповання – ред.). Тобто, фільтраційні міри, які вони застосовували до мешканців міста, виявили, що у нас в місті проживало десь 5-10 тисяч злочинців, на їхній погляд. Але ми розуміємо, що це люди, які є фактично політичними в'язнями», – зауважив політик.

Забавін зазначив, що Росія продовжує поширювати в інформаційному просторі наратив про те, що нібито «відбудовує» Маріуполь.

«Вони там показово щось відбудовують, щоб показати на камеру, що йде процес будівництва міста. Якщо брати, у якомусь там співвідношенні того, що треба і того, що відбувається, то може 1-2% від загальних потреб міста», – запевнив депутат.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що після спроби російської анексії, від працівників бюджетної сфери вимагають здавати українські паспорти.

«Це стосується, умовних бюджетників, які будуть отримувати гроші з російського бюджету: освітяни, медики, працівники адміністрацій, далі побачимо повний список. Єдине, що відрізняє їх від інших людей, які підуть шляхом паспортизації по Маріуполю, що вони повинні здати всі українські паспорти. Фактично людей беруть в заручники і будуть утримувати на окупованій території», – розповів Андрющенко під час українського телемарафону.

За його даними, окупанти штучно створюють відповідні умови для отримання російських паспортів й іншими категоріями населення. «Різна допомога, якісь соціальні виплати, виплати зарплати, щоб працювати, перереєстрація транспортних засобів – у людини не залишається іншого шляху, як отримати паспорт (Росії – ред.)», – повідомив Андрющенко.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

«Війна за символи»

Директор Агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батозський розповів, що Росія здійснює схожу політику на окупованих територіях півдня і сходу України.

«Їх будуть примусово мобілізувати, примусово паспортизувати, будуть примусово робити щеплення «Супутником» (російська вакцина від коронавірусу – ред.). І все це буде відбуватися за одними і тими самими методичками, рецептами, як ми це бачили і в Криму, і на Донбасі, починаючи з 2014 року», – вважає політолог.

На думку Батозського, перше, що зробить Росія – збільшить свою видимість на окупованих територіях і продовжить паспортизацію місцевого населення.



Перше, що вони зроблять – паспортизують людей для того, щоб вести облік і скажуть, що той, хто не отримає громадянство, не отримає соціальні виплати, пенсії тощо

«Вони намагаються виграти війну за символи, одразу після анексії будуть замінені всі таблички на всіх установах в один день. Там повісять російську символіку і це буде величезним маркером присутності. Далі вони почнуть упорядковувати усі процеси. Перше, що вони зроблять – паспортизують людей для того, щоб вести облік і скажуть, що той, хто не отримає громадянство, не отримає соціальні виплати, пенсії тощо. А вже після цього, і навіть паралельно з цим, вони будуть проводити примусову мобілізацію», – запевнив Батозський.



Політолог впевнений, що ресурси для утримання окупованих територій у Росії поки що є.

«Росія в умовах більшої ізоляції буде просто друкувати гроші, власні рублі, та все переводити саме на обіг рублів. Поки що ми не можемо сказати, що їхня економіка є в переддефолтному стані. Сподіваюсь, що ембарго на експорт нафти та газу зіграє свою роль, і російський бюджет якось від цього постраждає. Станом на зараз у них все добре, вони друкують гроші та живуть, і на це будуть відновлювати, як вони це розуміють, окуповані території», – зауважив Батозський.



Він переконаний, що Росія поглиблюватиме інформаційну ізоляцію окупованих територій.

«Вони обрублять інтернет, запровадять цензуру з провайдерами. Така система зараз діє на окупованій Донеччині та Луганщині, там неможливо, користуючись послугами місцевих провайдерів, читати будь-які українські ресурси. Та і VPN не завжди спрацьовує. Тобто, вони відріжуть новоокуповані території від інформаційного поля і, звісно, це дуже важко, бо людям потрібно дізнаватись і мати надію», – підкреслив політолог.

Україна та Захід засудили спробу Кремля анексувати окуповані території півдня та сходу України. Київ , Вашингтон , а також Британія та Канада оголосили про нові санкції проти Росії. Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

, , а також оголосили про нові санкції проти Росії. Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Зеленський своїм указом також ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.