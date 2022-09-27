«Терор не припиняється»: життя Мелітополя в російській окупації

Останній тиждень вересня у південному Мелітополі завжди був найбільшим святом для тисяч його жителів. У черешневій столиці України відзначали День міста. Це були фестивалі, народні гуляння, виступи відомих артистів та святкові салюти. З приходом російської окупації Мелітополь оповитий розгубленістю, людським відчаєм і панікою. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав жителів, які залишаються в окупації, про їхнє сьогодення. Більшість з них погоджуються розмовляти на умовах анонімності через страх переслідувань з боку окупаційних сил.
«Страшно вийти на вулицю»
На вулиці навіть візуально більше людей у формі, аніж цивільнихЖителька Мелітополя
«Людей у завжди багатолюдному місті, особливо у вихідні багато. Тепер я намагаюсь не виходити без особливої потреби. Без перебільшень, на вулиці навіть візуально більше людей у формі, аніж цивільних», – поділилася 40-річна жителька міста.
Мелітополь – досить далеко від лінії розмежування, та останнім часом вибухи тут стали страшною буденністю. Містяни кажуть: часто «прилітає» на військовий аеродром, де окупанти облаштували свою базу.
«Туди гатять регулярно, – розповів хлопець, який мешкає у приватному секторі біля аеродрому. – Прилітає регулярно, переважно вночі».
«Ми вже чітко знаємо, що якщо бахкає вночі, то наші «Хаймарсами» працюють. Але воно ж і вдень гупає. Якщо вдень, то значить провокації», – пояснила інша місцева жителька.
23 вересня у середмісті сталась ДТП. Очевидці кажуть, що аварію спровокували російські військові, які напідпитку неслись по центральному проспекту. Зіштовхнулись з іншою автівкою на перехресті, обидві машини – металобрухт. Скалічились самі та ледь не вбили мирних мешканців, кажуть містяни.
«Вони (окупанти – ред.) тверезі їздять як заманеться, а якщо випили, то тим паче. Таких ситуацій щодня незліченно. Я намагаюся робити так – якщо десь на перехресті бачу, що в автомобілі люди у формі, я не їду, навіть якщо, згідно з правилами, маю перевагу у русі. Бо для них не існує тих правил взагалі», – розповів місцевий таксист.
«Радянський» дефіцит
«За нормальними ліками доводиться їхати у Запоріжжя. Деякі наші земляки на цьому роблять непогані гроші, але, все ж таки, привозять. Пишу список щомісяця, даю гроші, мені купують, що є. Плачу за таку послугу 100 гривень, але що робити, ліки потрібні постійно», – розповіла пенсіонерка з Мелітополя Валентина.
У справжньому дефіциті в місті – побутова хімія та засоби особистої гігієни. Маленька пляшечка миючого засобу для посуду коштує від 80 гривень, така ж ціна на невеликий тюбик зубної пасти. За більш-менш якісний шампунь треба викласти 150-200 гривень. Жіночий дезодорант коштує 120 гривень. Рідке мило стартує від 50-60 гривень, а шматочок твердого – щонайменше 25 гривень.
«Звʼязок вимикають, людей викрадають»
Майже щодня у Мелітополі викрадають людей. Це триває вже кілька місяців, місцеві це називають справжнім «терором». Через велику кількість таких випадків навіть створили телеграм-канал «Викрадені мелітопольці». Там публікують фотографії тих, кого забрали і вивезли у невідомому напрямку.
Згідно з даними цього ресурсу, станом на 12 вересня у Мелітополі всього були викрадені 182 людини. За даними мелітопольців, деяких викрадених відпускають у полях. Але на сьогодні доля десятків мирних жителів невідома. Їхні рідні безутішно оббивають пороги місцевих «комендатур» у пошуках бодай якоїсь інформації. Відповідь одна: «Тут нікого немає, не приходьте більше».
Постійні перебої зі зв’язком в окупованому Мелітополі вже сприймаються за норму, кажуть місцеві жителі.
Найчастіше інтернет окупанти вимикають, коли переганяють містом свою технікуПрограміст з Мелітополя
«Мій заробіток напряму залежить від наявності інтернету. Без якісного з'єднання із мережею я не можу навіть отримати завдання. Я зриваю замовлення, зі мною відмовляються працювати. А вимикають інтернет та зв`язок, коли їм заманеться. Найчастіше – коли переганяють містом свою техніку», – поділився 21-річний програміст з Мелітополя.
З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.
- Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
- За різними даними, Мелітополь покинули більш ніж 60% жителів.
- Українські військові завдають ударів по російських командних пунктах, базах, скупченнях сил та шляхах постачання.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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