Що принесли в окупований Мелітополь так званий референдум та спроба російської анексії?

Російська окупація південних міст України, як зізнаються місцеві жителі, примусила «пристосовуватися та виживати». Майже два тижні тому російські окупаційні сили провели так звані референдуми, після чого керівництво Кремля проголосило про «приєднання» нових окупованих територій України до складу РФ. Ситуація в окупації стала стрімко мінятися, кажуть українці, які залишаються на захоплених територіях. Жителі окупованого Мелітополя погодилися розповісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» про те, що відбувається в місті, але просять не називати їхніх прізвищ, оскільки бояться репресій з боку окупантів.

«Ігри» з курсом

Із закриттям останнього відділення «Приватбанку» в Мелітополі окупаційна влада почала, як зазначають містяни, «гратися» з курсом рубля до гривні, які зараз в обігу в окупації.

«Кілька днів тому взагалі прирівняли було 1:1. Але зараз «влада» вже передумала – офіційний курс – 1,25 грн за 1 рубль. Найпопулярніша послуга – переведення готівки у кошти на картці. Ще кілька місяців тому у всіх була потреба вивести гроші з картки, за значний відсоток, то зараз навпаки різко всі намагаються отримати електронні кошти. За купівлю безготівкових коштів платимо щонайменше 10%, а то й більше. Курс встановлюють щодня, який заманеться. Євро – 50 рублів, долар – 60 рублів», – розповів один із місцевих жителів.



Він додає, що гривню на окупованій території прийматимуть до 1 січня 2023 року. Але, за словами хлопця, робиться все, аби рублі повністю заповнили фінансову сферу.

Ціни пішли вгору

Останніми подіями особливо шоковані місцеві фермери, які щороку у сезон заробляли непогані гроші. Один з них поділився з «Новинами Приазовʼя» своїм розчаруванням. Фермер каже, що цього року його праця «оцінена у копійки», водночас за інші товари треба викласти чимало. А жителі Мелітополя також зазначають, що особливо відчутно підвищилися ціни після так званого референдуму.



«Що робити і як виживати, я не розумію! Сьогодні ходив на ринок і в магазин, очі на лоба лізуть. Гречка – 100 гривень, цукор – 80 гривень, солодке печиво – 400 гривень, яйця – 100 гривень, сало – 250-300, м'ясо – 400 гривень. Оселедець – 250 гривень, ковбаса – від 300 гривень, кава – 400 гривень за пачку в 150 грамів. А прирівняння курсу рубля до гривні означатиме, що ми купуватимемо хліб за 40 гривень! В аптеках розрахуватися гривнею взагалі вже не можна», – поділився один з жителів міста.



Традиційно перед зимовим сезоном люди намагаються придбати теплий одяг та взуття. Ціни на місцевому ринку також шокують, розповідають мелітопольці: «Зимові чоботи коштують 4500 гривень. Теплі джинси – 4000 гривень, або 5000 тисяч рублів. І це на центральному ринку, де завжди одяг дешевший. А є і ціна 7500 на зимове взуття».

Крім цього, за інформацією співрозмовників, анонсується зростання ціни на проїзд.



«Зараз маршрутка коштує 10 гривень, вартість хочуть підвищити у два рази, до 20 гривень», – повідомила одна з жительок.

Небезпека виїзду

Близько тижня тому окупаційна влада запровадила систему пропусків через блокпост у Василівці, яким мелітопольці виїжджали на підконтрольну владі України територію. Необхідно було заповнити детальну анкету, починаючи від мети візиту, до інформації про родичів, які є учасниками АТО або мали тюремні строки.



Під пунктом пропуску у Василівці, на лінії розмежування, наразі величезні черги з охочих виїхати. Багато хто не витримує і повертається назад. Більшою мірою це жителі окупованих територій із дітьми та людьми похилого віку, розповідають мелітопольці.

«Зараз ніхто не ризикує збиратися, бо після розстрілу наших людей російськими військами у Запоріжжі я навіть розмов таких вже не чую, щоб хтось їхав у ту сторону. Мій знайомий вчора виїхав через окупований Крим, зараз вже в Грузії. Це зараз, мабуть, безпечніше. Через Крим зараз їдуть масово, бо після новин про мобілізацію чоловіки почали переховуватися та намагатись виїхати», – розповів житель Мелітополя.



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