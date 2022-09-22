(Рубрика «Точка зору»)

Коментатори, які обговорюють тему проведення Володимиром Путіним так званих референдумів на територіях окупованих Росією українських областей, зазвичай згадують про «кримський» сценарій. І справді, з Кримським півостровом відбувалося щось дуже схоже. Російські війська окупували Крим, встановили контроль над територією півострова, провели через Верховну Раду автономії рішення про проголошення Криму «незалежною державою» та влаштували «референдум» про приєднання цієї держави до Росії. Хіба в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях не відбувається те саме?

Думаю, звісно ж, ні. На момент проведення визнаного Генасамблеєю ООН незаконним так званого референдуму про «приєднання» Криму російські війська повністю контролювали територію Кримського півострова та вийшли на його адміністративні кордони. Рішення про «незалежність» і «приєднання» – нехай тричі нелегітимні з погляду українського законодавства та міжнародного права – ухвалювала частина депутатів Верховної Ради АРК, тобто обранці населення півострова.

У випадку з Херсонською та Запорізькою областями рішення ухвалюють якісь «народні сходи»

У випадку Донецької та Луганської областей усі рішення ухвалюють представники псевдопарламентів, що з’явилися на цих територіях вже після окупації і навряд чи можуть сприйматися як справжні органи місцевого самоврядування. У випадку з Херсонською та Запорізькою областями рішення ухвалюють якісь «народні сходи», які, певен, не можуть надати своїм рішенням навіть ілюзію легітимності.

Крим на момент «приєднання» був оголошений «незалежною державою» – російське законодавство не передбачає приєднання до Росії регіонів інших держав. Така сама модель здійснюється стосовно «ДНР» і «ЛНР»: вони оголошені «незалежними державами» та їхня «незалежність» визнана Росією. А ось у випадку з Херсонською та Запорізькою областями навіть цей необхідний для самої Росії принцип не витримується.

Судячи із заяв місцевих «гауляйтерів», ці території доведеться оголошувати «державами» вже під час «референдумів». Але хто має легітимні повноваження ухвалювати такі рішення? Адже навіть таких квазіпарламентів, як на Донбасі, у Херсонській та Запорізькій областях немає.

У 2022 році він втягнув Росію в кровопролитну війну та анексію окупованих областей – це не шлях до її завершення

Ну і найважливіше – російським військам не вдалося вийти на адміністративні кордони окупованих регіонів, як це планувалося спочатку. І в цьому ситуація з Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, гадаю, кардинально відрізняється від ситуації в Криму. У 2014 році Путін міг розповідати співгромадянам про «мирну спецоперацію» та «повернення у рідну гавань». У 2022 році він втягнув Росію в кровопролитну війну та анексію окупованих областей – це не шлях до її завершення, а крок до ескалації, що ще раз продемонструвало рішення російського президента стосовно мобілізації резервістів.

Тому, впевнений, рішення про «термінову» анексію чотирьох українських областей насамперед свідчить про слабкість Володимира Путіна.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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