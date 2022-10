Зеленський: нові санкції – це добре, але потрібно позбавити Росію прибутку від продажу нафти і газу

Президент України Володимир Зеленський вітає нові санкції Євросоюзу проти РФ, але наголошує – потрібно позбавити Росію жодного прибутку від продажу нафти й газ.



«Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. У цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре. Але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу», – заявив він у своєму відеозверненні.



Зеленський висловив впевненість, що «з часом це буде забезпечено».



«Я дякую всім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату. Хто просуває необхідні політичні рішення і хто створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам», – додав президент.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендумів про приєднання до РФ. У пакет санкцій, серед іншого, потрапила заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, деяких видів пластмас та хімікатів.

За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, з початку вторгнення РФ в Україну і станом на кінець вересня країни-члени Євросоюзу витратили 100 млрд євро на імпорт російського викопного палива.​ Російський експорт вугілля до Європи повністю припинився, а експорт газу різко скоротився, але ЄС продовжує імпортувати сиру нафту і нафтопродукти, трубопровідний газ на суму приблизно 260 мільйонів євро на день – це на 60% менше, ніж до вторгнення. Дослідники вважають, що встановлення граничних цін на російське паливо скоротило б витрати ЄС на імпорт на 11 мільярдів євро з початку липня, після того, як цей захід вперше обговорили на високому рівні на саміті G7.