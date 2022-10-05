До ранку 6 жовтня процедура нового пакету санкцій ЄС проти РФ буде офіційно затверджена

Країни ЄС дійшли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити», – написала фон дер Ляєн у твітері в середу.

Про те, що посли ЄС наразі схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії та розпочали так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10-й годині публікацією в Офіційному журналі ЄС, повідомив і редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твітері.

Урсула фон дер Ляйєн також закликала Євросоюз запровадити тимчасове обмеження цін на імпортований газ, щоб знизити зростання цін на енергоносії.

«Введення обмеження на газ у цілому є тимчасовим рішенням, допоки у нас не буде розроблено новий індекс цін ЄС, який забезпечить краще функціонування ринку, і Комісія вже почала працювати над цим», – заявила фон дер Ляйєн у Європарламенті в Страсбурзі 5 жовтня.

За її словами, обмеження «має бути розроблене таким чином, аби гарантувати безпеку поставок».

Фон дер Ляйєн також повідомила, що передає листа лідерам ЄС з пропозицією створити спільну систему закупівель енергії ЄС.

Вона також закликала держави-члени посилити захист своєї критично важливої інфраструктури, проводячи стрес-тести та використовуючи супутникове спостереження для виявлення потенційних загроз.

«Акти саботажу проти трубопроводів Nord Stream показали, наскільки вразлива наша енергетична інфраструктура. На користь усіх європейців краще захистити цю критично важливу інфраструктуру», – сказала фон дер Ляйєн.

Минулого тижня було виявлено чотири витоки на трубопроводах Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі поблизу Данії та Швеції. Жоден із трубопроводів не використовувався, але вони були заповнені газом, який з 26 вересня виходить на поверхню Балтійського моря.

Як повідомило головування Чехії в ЄС, у санкціях йдеться про заборону постачання високотехнологічної продукції до РФ, надання російським структурам послуг IT, інжинірингу, юриспруденції. Санкції передбачають заборону на транспортування морем російської нафти третім країнам за ціною, що «перевищує ліміт». Крім цього, узгоджений пакет санкцій містить заборону імпорту з Росії сталеливарної продукції, деревини, паперу, обладнання та побутової техніки, хімічних речовин, пластику, сигарет.

Узгоджено також нових фігурантів санкційних списків (раніше повідомлялося про щонайменше 37 осіб та компаній– ред.).

Точна інформація щодо санкцій і вступ їх у силу буде після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Єврокомісія 28 вересня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.