Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Через повномасштабне вторгнення в Україну посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, що передбачає план запровадження стелі цін на нафту, повідомляють у середу Politico та ВВС із посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми словами, очікується, що підсумкову версію документа буде схвалено у середу впродовж дня.

Politico зазначає, що «в рамках нинішнього пакету буде узгоджено правову основу для введення стелі цін». Таку стелю нещодавно пропонували запровадити країни G7. Зазначається, що рішення про фактичну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження поки що не ухвалили.

Крім того, за інформацією видання, «пакет заходів також спрямований на те, щоб завдати удару по російській сталеливарній промисловості». Йдеться також і про індивідуальні санкції. Крім того, як очікується, після затвердження нового пакету санкцій громадянам країн ЄС буде заборонено входити до складу керівництва органів російських держкомпаній.

Про те, що посли ЄС узгодять обмеження ціни на нафту повідомив напередодні редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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Раніше міністри фінансів країн G7 ухвалили декларацію, в якій йдеться про намір обмежити граничні закупівельні ціни на російську нафту. Конкретні граничні ціни за барель буде оголошено пізніше. Саме рішення почне діяти із 5 грудня. Автори декларації закликали й інші країни запровадити стелю цін на російські енергоносії, а нафтовидобувні країни – збільшити видобуток нафти, щоб замістити на російський ринок.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков ще до публікації резолюції заявив, що у разі її ухвалення Росія перестане продавати нафту країнам, які приєднаються до рішення.

У Євросоюзі також обговорювалася ініціатива запровадити стелю цін на російський газ. Президент Росії Володимир Путін у відповідь на це пригрозив зупинити постачання енергоресурсів до ЄС.

Єврокомісія 28 вересня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції розроблені, щоб «змусити Кремль заплатити» за подальшу ескалацію в Україні.