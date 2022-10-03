Посли ЄС завтра продовжать узгоджувати обмеження ціни на нафту, повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Зустріч послів ЄС завершена. Ще немає угоди щодо нового пакету санкцій проти Росії. Вони знову зберуться завтра, щоб узгодити, зокрема, обмеження ціни на нафту», – написав він у твіттері.

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Єврокомісія 28 вересня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції розроблені, щоб «змусити Кремль заплатити» за подальшу ескалацію в Україні. Пропонований восьмий пакет санкцій тільки за рахунок заборони на імпорт російської продукції може позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро, кажуть в ЄС.

Пакет санкцій може містити, серед іншого, обмежувальні заходи щодо 37 осіб і компаній, які займалися організацією так званих референдумів на окупованих територіях України, повідомив Радіо Свобода на умовах анонімності дипломат ЄС. Передбачається також запровадження верхньої стелі цін на нафту.