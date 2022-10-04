«Газпром» погрожує Молдові будь-якої миті припинити постачання газу

Державна російська компанія «Газпром» у вівторок попередила Молдову про припинення постачання газу через несплату рахунків.



«Одночасно з вини молдавської сторони досі не укладено угоди про врегулювання історичної заборгованості за поставлений газ у попередні роки. З цієї причини «Газпром» має право будь-якої миті розірвати чинний контракт», – повідомила російська компанія у телеграмі.



У «Газпромі» додають, що залишають за собою право на повне припинення поставок у разі порушення зобов'язання щодо оплати газу до 20 жовтня.

Молдова наразі не реагувала на це повідомлення російського газового монополіста.

Проблеми щодо газопостачання та оплати за російський газ у Молдови почалися ще минулого року.

Деякі спостерігачі стверджують, що Росія використовує енергетику проти бідної країни, затиснутої між членом Євросоюзу Румунією та Україною, через обрання прозахідної президентки Майї Санду в 2020 році замість підтримуваного Росією тодішнього президента Ігоря Додона. Росія відкинула ці звинувачення.

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Молдова є однією з найбідніших держав Європи. Вона зіткнулася з одними з найважчих наслідків семимісячного повномасштабного вторгнення Росії в сусідню Україну, включаючи значні потоки українських біженців і занепокоєння, що російські військові можуть потім спробувати окупувати її територію.

Проєвропейський уряд у Молдові прискорив подачу своєї заявки на вступ до Євросоюзу після того, як Росія вторглася в Україну, і разом з Україною отримав статус кандидата.