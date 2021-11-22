«Газпром» погрожує припинити постачання газу до Молдови. В уряді країни повідомлення ще не бачили

Уряд Молдови ще не отримав повідомлення російського газового монополіста «Газпрому» про припинення постачання палива до країни. Про це ввечері 22 листопада повідомив віце-премʼєр уряду Молдови Андрій Спіну, інформує сайт Deshide.md.

За його словами, документ був надісланий лише на адресу акціонерного товариства «Молдовагаз».

«Наразі мені не вдалося ознайомитися з текстом цього повідомлення. Його відправили в «Молдовагаз». Завтра ми ознайомимося з документом, після чого ухвалимо рішення», – заявив він.

За повідомленнями російських інформагенцій, концерн «Газпром» 22 листопада повідомив владі Молдови про припинення постачання природного газу, якщо впродовж 48 годин не отримає оплату за поставлений раніше газ.

Наприкінці минулого місяця уряд Молдови і російський «Газпром», який контролює держава, заявили, що домовилися продовжити контракт на постачання російського газу з 1 листопада на п’ятирічний термін.

29 жовтня «Газпром» заявив, що угоди досягнуто на «взаємовигідних умовах».

Переговори між делегацією Молдови та «Газпромом» завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням «принципової угоди», відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та «Молдовагазом» буде продовжено» з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною», повідомили у Міністерстві інфраструктури Молдови.

«Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року», – йдеться у повідомленні міністерства у фейсбуці.

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

Росія погрожувала припинити постачання газу до Молдови наприкінці року, якщо на той час не буде продовжено газовий контракт.