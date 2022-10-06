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Поліція Швеції підтвердила вибухи на «Північному потоці»

Про пошкодження газопроводів стало відомо 26 вересня

Поліція Швеції, за результатами попереднього вивчення зібраних речових доказів, підтвердила версію про те, що витоки на газопроводах «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2» сталися внаслідок вибухів.

При цьому в шведській поліції наголосили, що розслідування триває, і винних ще тільки належить встановити. Подробиць розслідування не повідомляють.

Про пошкодження газопроводів стало відомо 26 вересня. Руйнування були оцінені як масштабні. Сейсмологи повідомляли про три вибухи в ексклюзивній економічній зоні Данії. Ще один витік було виявлено на дні Балтійського моря в економічній зоні Швеції.

США, Велика Британія та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Британський телеканал Sky News з посиланням на джерело в Міністерстві оборони країни повідомляв, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які були приведені в дію дистанційно.

Хто і навіщо міг підірвати газопроводи, один із яких потрапив під санкції і не був запущений в експлуатацію, а другий нещодавно був зупинений, як стверджує російська сторона, з технічних причин – неясно. Відповідальність за диверсію ніхто не брав.

За даними видання Tagesspiegel, спецслужби Німеччини схиляються до версії, що за пошкодженням стоїть російська сторона, яка зробила це «з метою посіяти новий страх і невпевненість у Німеччині і Європі».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «від ситуації з «Північними потоками» виграють США», яким, за її словами, виведення з ладу газопроводів дозволить збільшити постачання зрідженого газу до Євросоюзу. У Пентагоні заявили, що США не мають жодного стосунку до того, що сталося.

Витоки на газопроводах сталися на тлі безпрецедентного загострення відносин між Євросоюзом та Росією у зв’язку з війною РФ в Україні та різкого зниження постачання газу з Росії до ЄС. Чи вдасться відновити «Північний потік», поки що невідомо.

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