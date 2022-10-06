Поліція Швеції підтвердила вибухи на «Північному потоці»

Поліція Швеції, за результатами попереднього вивчення зібраних речових доказів, підтвердила версію про те, що витоки на газопроводах «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2» сталися внаслідок вибухів.

При цьому в шведській поліції наголосили, що розслідування триває, і винних ще тільки належить встановити. Подробиць розслідування не повідомляють.

Про пошкодження газопроводів стало відомо 26 вересня. Руйнування були оцінені як масштабні. Сейсмологи повідомляли про три вибухи в ексклюзивній економічній зоні Данії. Ще один витік було виявлено на дні Балтійського моря в економічній зоні Швеції.

США, Велика Британія та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Британський телеканал Sky News з посиланням на джерело в Міністерстві оборони країни повідомляв, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які були приведені в дію дистанційно.

Хто і навіщо міг підірвати газопроводи, один із яких потрапив під санкції і не був запущений в експлуатацію, а другий нещодавно був зупинений, як стверджує російська сторона, з технічних причин – неясно. Відповідальність за диверсію ніхто не брав.

За даними видання Tagesspiegel, спецслужби Німеччини схиляються до версії, що за пошкодженням стоїть російська сторона, яка зробила це «з метою посіяти новий страх і невпевненість у Німеччині і Європі».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «від ситуації з «Північними потоками» виграють США», яким, за її словами, виведення з ладу газопроводів дозволить збільшити постачання зрідженого газу до Євросоюзу. У Пентагоні заявили, що США не мають жодного стосунку до того, що сталося.

Витоки на газопроводах сталися на тлі безпрецедентного загострення відносин між Євросоюзом та Росією у зв’язку з війною РФ в Україні та різкого зниження постачання газу з Росії до ЄС. Чи вдасться відновити «Північний потік», поки що невідомо.