Данія: витік російського газу з «Північних потоків» припинився

Данська енергетична агенція в неділю 2 жовтня повідомила, що витік газу з газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі припинився. Про це також повідомила компанія-власник газопроводу Nord Stream AG.



Напередодні 1 жовтня було оголошено про те, що припинився витік і з газопроводу «Північний потік-2». На обох газопроводах стабілізувався тиск, газу в них більше немає.



У німецькій пресі з'являлися повідомлення про те, що газопроводи, спорудження яких коштувало мільярди доларів, неможливо буде відремонтувати. Віце-прем'єр російського уряду Олександр Новак 2 жовтня заявив, що «є технічні можливості» відновити інфраструктуру, проте це вимагатиме часу та грошей.



Програма ООН з навколишнього середовища заявила, що пошкодження системи газопроводів призвело, ймовірно, до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану. Під час аналізу супутникових знімків було виявлено величезний шлейф висококонцентрованого метану, який завдає шкоди навколишньому середовищу.

Вибухи, які сколихнули газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря напередодні величезних витоків газу, «ймовірно, були спричинені вибухівкою вагою в кілька сотень кілограмів», заявили Данія та Швеція 30 вересня в листі до ООН.

Вибухи призвели до чотирьох витоків та викиду метану в море. Два витоки сталися на території Данії, ще два – Швеції.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня звинуватив Захід у вибухах на Nord Stream.

«Організувавши вибухи на міжнародних газопроводах «Північний потік», що проходять дном Балтійського моря, вони фактично почали руйнувати енергетичну інфраструктуру Європи», – сказав Путін. За його словами, «англосакси» на Заході перейшли від санкцій проти Росії до «терористичних атак», саботуючи газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

Європейські країни, які вже оговталися від різкого зростання цін на енергоносії, викликаного вторгненням Росії в Україну, зазначили, що саме Росія отримує вигоду від хаосу на енергетичних ринках та стрибків цін.

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Представник Держдепартаменту США Нед Прайс категорично відкинув будь-які твердження, що США могли саботувати газопроводи Nord Stream.

«Ідея про те, що Сполучені Штати якимось чином причетні до явного саботажу цих газопроводів – безглузда. Це не більше, ніж функція російської дезінформації», – заявив Прайс.

Європейський союз і НАТО заявили, що витоки є результатом саботажу, але утрималися від звинувачень. Однак Україна та Польща звинуватили у вибухах саме Росію.

Витоки на газопроводах сталися на тлі безпрецедентного загострення відносин між Євросоюзом та Росією у зв’язку з війною РФ проти України.