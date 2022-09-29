Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік на Nord Stream

Шведська берегова охорона виявила четвертий витік газу на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі, повідомив представник берегової охорони 29 вересня.

«Є два витоки зі шведської сторони та два з данської», – повідомив він.

За його словами, четвертий витік стався на трубопроводі Nord Stream 2 поряд з пошкодженням, виявленим на сусідньому Nord Stream 1.

Раніше цього тижня було виявлено три витоки – два в данській зоні та один у шведській – у двох російських підводних трубопроводах, призначених для транспортування природного газу до Німеччини.

НАТО та Європейський Союз заявили, що витоки були спричинені «диверсією» та пообіцяли вжити рішучих заходів для захисту критичної європейської інфраструктури.

Жоден з трубопроводів не використовувався під час ймовірних вибухів, але вони були заповнені газом, який виходить в Балтійське море після прориву 26 вересня.

Сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що вони зафіксували потужні вибухи в цьому районі, що змусило шведську поліцію розпочати розслідування можливої диверсії. Інцидент спричинив стрибок цін на природний газ у Європі.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила 27 вересня, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень за один день, додавши, що неможливо сказати, коли система газопроводу запрацює.

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Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.