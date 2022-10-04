Оператори «Північних потоків» не можуть обстежити місця витоків газу через розслідування поліції

Оператор пошкодженого російського газопроводу «Північний потік-1» 4 жовтня заявив, що не може провести власну перевірку свого трубопроводу протягом більше тижня після того, як ймовірна диверсія спричинила масові витоки.

Компанія Nord Stream AG, що розташована в Швейцарії, заявила, що не може перевірити підводну ділянку «Північного потоку» в Балтійському морі через відсутність дозволів. За даними влади Данії, процес може тривати більше 20 робочих днів.

Згідно із заявою, Nord Stream AG найняла компанію з Норвегії для розслідування витоків. Для розміщення судна компанії також потрібен дозвіл від норвезького міністерства закордонних справ.

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У компанії повідомили, що, за повідомленням шведської влади, було запроваджено заборону на судноплавство, постановку на якір, дайвінг, використання підводних апаратів і геофізичне картографування, щоб дозволити владі провести державне розслідування навколо місць пошкодження.

Nord Stream AG проведе перевірку після завершення поліцейського розслідування та зняття обмежень, повідомили в компанії.

Оператор «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG, також розташований у Швейцарії, заявив, що поліція Копенгагена займається розслідуванням місця злочину на місці витоку з газопроводу у виключній економічній зоні Данії.

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Вибухи, які сколихнули газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря напередодні величезних витоків газу, «ймовірно, були спричинені вибухівкою вагою в кілька сотень кілограмів», заявили Данія та Швеція 30 вересня в листі до ООН.

Вибухи призвели до чотирьох витоків та викиду метану в море. Два витоки сталися на території Данії, ще два – Швеції.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня звинуватив Захід у вибухах на Nord Stream. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс категорично відкинув будь-які твердження, що США могли саботувати газопроводи Nord Stream.