Норвегія розміщує військових на нафтових і газових об’єктах після витоків із «Північних потоків»

Норвегія відряджає солдатів для посилення охорони основних наземних нафто- та газопереробних заводів у рамках безпекових заходів на тлі підозри, що витоки з російського газопроводу «Північний потік» минулого тижня спричинила диверсія. Про це військове командування повідомило 3 жовтня.

Норвезька внутрішня гвардія – підрозділ швидкого реагування – у понеділок почала розгортати війська на підприємствах, відповідальних за переробку та експорт нафти і газу.

«Мета в тому, щоб допомогти поліції запобігти незаконним або небажаним інцидентам у Норвегії», – йдеться в заяві.

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Після інцидентів Норвегія минулого тижня розгорнула свій флот і військово-повітряні сили для патрулювання морських нафтових родовищ і оголосила, що отримає допомогу в цьому від Великої Британії, Німеччини та Франції.

Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі та великим експортером нафти.

Уряд Норвегії заявив, що вирішив посилити безпеку нафтогазової інфраструктури як додатковий захід безпеки, хоча йому невідомо про будь-які конкретні загрози.

Серед наземних об’єктів, які з 3 жовтня охороняються поліцейськими та військовими, термінали для експорту газу в Коллснес і Ніхамна на південному заході Норвегії, а також газоконденсатний завод Корсте та нафтопереробний завод Монґстад.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що група Об’єднаного експедиційного корпусу країн Північної Європи збереться 3 жовтня, щоб обговорити безпеку підводних трубопроводів і кабелів після інцидентів з російськими газопроводами.

До цього корпусу входять військові з 10 країн, в тому числі країн Балтії та Північної Європи.

Вибухи, які сколихнули газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря напередодні величезних витоків газу, «ймовірно, були спричинені вибухівкою вагою в кілька сотень кілограмів», заявили Данія та Швеція 30 вересня в листі до ООН.

Вибухи призвели до чотирьох витоків та викиду метану в море. Два витоки сталися на території Данії, ще два – Швеції.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня звинуватив Захід у вибухах на Nord Stream. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс категорично відкинув будь-які твердження, що США могли саботувати газопроводи Nord Stream.