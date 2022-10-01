Запрацював газопровід із Греції до Болгарії, який має знизити залежність Європи від газу з РФ

Газовий інтерконектор Греція-Болгарія запущений в роботу 1 жовтня, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

З нагоди запуску в столиці Болгарії Софії перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила думку, що газопровід обмежить можливість Москви тиснути на членів Європейського союзу та інші країни.

«Цей трубопровід змінює ситуацію з енергетичною безпекою в Європі. Цей проєкт означає свободу», – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що, попри вплив російської агресії проти України, завдяки подібним проєктам Європа матиме достатньо газу на зиму. На думку голови Єврокомісії, Європа має все необхідне, щоб звільнитися від залежності від Росії – вона назвала це «питанням політичної волі».

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На введенні в експлуатацію були присутні президент країни Румен Радев, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс, голова уряду Румунії Ніколає Чука, а також президенти Сербії Александар Вучич та Північної Македонії Сево Пендаровський.

Трубопровід довжиною в 182 кілометри з’єднується з Трансадріатичним газопроводом, який постачає природний газ з Азербайджану. Спочатку, як прогнозується, він буде забезпечувати до 3 мільярдів кубометрів газу на рік, але в майбутньому потужності можуть бути розширені до 5 мільярдів кубометрів.

«Поставки природного газу з Азербайджану до Болгарії покладуть край сильному тиску російського газу на регіон», – сказав Міцотакіс. Він закликав ЄС виступити проти «шантажу російським газом».

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За словами директорки проєкту від Болгарії Теодори Георгієвої, новий трубопровід дозволить її країні допомогти постачати газ «на Західні Балкани» і «забезпечити постачання в Молдову та Україну».

Вперше проєкт був задуманий у 2009 році, коли Росія в односторонньому порядку припинила транзит газу через Україну, залишивши Болгарію та інші країни регіону без газу приблизно на тиждень.

Проєкт став ще більш важливим наприкінці квітня 2022 року, коли Москва припинила постачання газу до Болгарії відмови Софії оплачувати поставки в російських рублях.