«Магістральні газопроводи» звільнили директора Оператора ГТС – той назвав рішення «несподіваним»

Державна компанія «Магістральні газопроводи України» повідомила 19 вересня, що звільнила генерального директора підконтрольного підприємства «Оператор газотранспортних систем України» Сергій Макогона.

«16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ «ОГТСУ» було припинено повноваження Генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона», – йдеться в заяві.

Сам Макогон прокоментував рішення на своїй фейсбук-сторінці, заявивши, що дізнався про нього у відрядженні і не знає його причин.

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«Не знаю, що це? Диверсія – паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії – остання спроба заблокувати реформу кор управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу. Після двох невдалих спроб провести через КМУ свою людину без конкурсу», – прокоментував він.

Макогон вказав на те, що Європейський Союз, Енергетичне співтовариство та Світовий банк підтримали реформу корпоративного управління в Операторі ГТС, яка, поміж іншого, передбачає ліквідацію «МГУ» як «зайвої ланки управління».

Він також звинуватив Міністерство енергетики в неформальній підтримці свого звільнення. Міненерго наразі не коментувало ситуацію.

«В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни. Ще вивчаю дедалі», – додав очільник ОГТСУ.

Оператор газотранспортних систем України – це акціонерна компанія, яка відповідає за транспортування природного газу, її єдиним учасником є «Магістральні газопроводи України». Це товариство, згідно зі статутом ОГТС, належить Міністерству фінансів України.

У серпні «МГУ» заявила про «низку термінових рішень, спрямованих на поліпшення фінансової ситуації у ТОВ «Оператор ГТС України».