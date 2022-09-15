Україна підпише нову міжурядову угоду в енергетичній сфері із Молдовою та Румунією – Кулеба

Молдова, Україна та Румунія підпишуть нову урядову угоду про зміцнення енергетичних зв’язків. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу шести міністрів – керівників міністерств закордонних справ та державних відомств, що відповідають за енергетику Молдови, Румунії та України.

«Зокрема домовились підписати тристоронню міжурядову угоду про збільшення транскордонної пропускної спроможності для збільшення обсягів торгівлі електроенергією», – заявив Кулеба.

Крім міністрів, що відповідають за енергетичний напрямок країн, на зустрічі були присутні представники енергетичного бізнесу України, Молдови та Румунії.

На зустрічі також обговорювалась інтеграція молдовської та української енергосистем у загальноєвропейську енергосистему. Як повідомив міністр енергетики Румунії Вірджил Попеску, якщо раніше йшлося про інтеграцію некомерційних мереж, то тепер дійшла черга і до комерційних гравців на енергоринку.

«Сьогоднішня зустріч дала нам можливість для подальшої інтеграції наших енергетичних систем в європейські. Зусилля, які ми докладаємо, ті кроки, що вживаємо, відбуваються в важкі часи – часи агресії Російської Федерації проти України, її незалежності, свободи, незалежності та суверенітету», – наголосив віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

«Ми обговорювали можливість придбання електроенергії з України за дуже сприятливими цінами для нас. Обговорювали питання щодо зберігання більших обсягів газу як в Румунії, так і в Україні», – додав віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

Українська компанія «Енергоатом» почала постачати електроенергію в Молдову з червня 2022 року. Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від ТЕЦ «Молдавська ДРЕС», що розташована на окупованій частині країни в так званому «ПМР» та належить російським бізнесменам. Зокрема в червні «ДРЕС» забезпечила 70% електроенергії, якої не вистачає Молдові з власних джерел, а «Енергоатом» – 30%.

Міністри також засудили захоплення російською армією Запорізької атомної електростанції в Енергодарі та закликали Кремль вивести війська зі стратегічного об’єкта. Ця електростанція – одна з чотирьох українських АЕС, оператором яких є «Енергоатом», імпортер електроенергії до Молдови.



