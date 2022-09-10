Україна веде переговори зі США щодо траншу на 1,5 млрд доларів на закупівлю газу – уряд

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні провів розмову з міністеркою фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен, передає Кабінет міністрів 10 вересня.

За повідомленням, Шмигаль подякував Вашингтону за фінансову підтримку, зокрема, за запит до Конгресу на виділення додаткових 11,7 мільярда доларів цього року.

Він також анонсував нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом і висловив надію на підтримку партнерів.

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«Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 мільярда доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу», – повідомляє пресслужба уряду.

Шмигаль закликав США запровадити блокуючі санкції проти Центробанку Росії та всіх російських державних компаній, а також проти експорту сировини з Росії.

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Єллен, коментуючи розмову, вказала на важливість «оперативного надання» економічної допомоги Україні.

З тих пір, як G7 та інші західні лідери висунули ідею обмежити ціну на імпорт російського газу, Москва неодноразово погрожувала припиненням поставок газу в Європу.