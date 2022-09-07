До АРМА передали майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури «Роснефть» – ОГПУ

В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури «Роснефть», повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Це арештовані кошти на банківських рахунках суб’єкта господарювання, утвореного російським ПАТ «Нефтянная компания «Роснефть», причетного до фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України», – зазначають в ОГПУ.

2 вересня у Службі безпеки України повідомили, що передали АРМА арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд гривень.

5 серпня прем’єр Денис Шмигаль заявив про рішення уряду конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать Росії. За його словами, усе майно, яке планують конфіскувати, розділене на три категорії. Перша – майно, яке належить російській державі. Друга – активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя – активи російських банків.