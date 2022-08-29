На Львівщині конфіскували землю дружини нардепа на 2 мільйона гривень – ОГПУ

На Львівщині арештували земельні ділянки вартістю понад 2 мільйона гривень дружини народного депутата, обвинуваченого у державній зраді. Про це повідомляє Офіс генпрокурора 29 серпня.

«Ці землі належать товариству, бенефіціарним власником якого є особа з санкційного списку РНБО – дружина народного депутата, обвинуваченого у держзраді. Землі були незаконно передані товариству посадовими особами одного із органів державної влади на Львівщині», – зазначають в ОГПУ.

Як додають у Офісі генпрокурора, наразі вирішується питання про передачу цих ділянок в управління АРМА.

Імені та прізвища народного депутата у відомстві не називають.

На початку червня Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили, що завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни.

Це провадження стосується подій періоду з 2015 по 2020 роки, окрім Медведчука, підозрюваним у ньому є його однопартієць Тарас Козак.