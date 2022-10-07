«Трибунал для Путіна»: що відомо про нагороджений Нобелівською премією миру Центр громадянських свобод

Що відомо про Центр громадянських свобода (ЦГС), який отримав Нобелівську премію миру? Що означає для України те, що українська правозахисна організація отримала Нобелівську премію миру? Як це оцінюють українські правозахисники?

Місія, мета, цінності

«Центр громадянських свобод» – українська правозахисна організація, заснована у 2007 році.

Місія організації – становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності.

Цінності організації: повага до людської гідності; свобода і права людини; незаангажованість; демократія; верховенство права; недискримінація; солідарність.

Центр здійснює: ​

документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму;

фіксацією порушень прав людини та воєнних злочинів на окупованому Донбасі,

моніторинг та аналіз законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини,

провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади,

над розслідуванням злочинів, вчинених під час Євромайдану,

займається просвітництвом у сфері прав людини та демократії, програмами міжнародної солідарності тощо.

Відомі ініціативи та проєкти

Ініціатива «Євромайдан SOS» виникла у відповідь на жорстокий розгін студентів 30 листопада 2013 року для надання правової допомоги переслідуваним режимом Януковича учасникам протестів в Україні. Наразі «Євромайдан SOS» продовжує моніторинг політичного переслідування в окупованому Криму та документує воєнні злочини на інших окупованих Росією українських територіях.

виникла у відповідь на жорстокий розгін студентів 30 листопада 2013 року для надання правової допомоги переслідуваним режимом Януковича учасникам протестів в Україні. Наразі «Євромайдан SOS» продовжує моніторинг політичного переслідування в окупованому Криму та документує воєнні злочини на інших окупованих Росією українських територіях. Передача в Міжнародний кримінальний суд подання зі зібраними свідченнями ро злочини проти людяності, вчинені режимом Януковича під час Євромайдану 2013-2014 року.

Участь у роботі моніторингових груп правозахисників у Криму і на Донбасі.

Ведення кампаній #LetMyPeopleGo і ​#SaveOlegSentsov

Радіо Свобода було інформаційним партнером цих кампаній, а також записувало інтерв'ю із рідними політв'язнів Кремля.

«Заручники війни»: щоб звернути увагу міжнародної спільноти на необхідність припинення практики викрадення та катування людей на окупованих Росією територіях українського Донбасу, були задокументовані на відео свідчення тих, хто пройшов через катівні так званих «ЛДНР», і на їхній основі створено документальний фільм у форматі VR (віртуальної реальності) та спеціальний проєкт Радіо Свобода.

Фільм був показаний у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Підготовка фільму здійснювалася спільними зусиллями Центру громадянських свобод, Фундації «Відкритий діалог», Радіо Свобода та The Farm 51 за підтримки МФ «Відродження».

Проєкт Радіо Свобода «Заручники війни» дивіться тут

Проведення адвокаційних акцій на захист жертв сексуального насильства під час війни спільно із проектом «Zero Impunity» (2017 р.)

Створення Київської школи прав людини . Участь у розробці законопроекту і запуск адвокаційної кампанії за гармонізацію українського кримінального кодексу з міжнародним кримінальним правом.

. Участь у розробці законопроекту і запуск адвокаційної кампанії за гармонізацію українського кримінального кодексу з міжнародним кримінальним правом. Кампанія #PrisnersVoice.

Створення національного Круглого столу з релігійних свобод (2019 р.)

(2019 р.) ЦГС став ініціатором міжнародної акції солідарності #BelarusWatch (2020 р.)

(2020 р.) У 2022 році ЦГС долучився до глобальної ініціативи «Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Росії» (стисла назва «Трибунал для Путіна») , що закликає не дозволити Росії легалізувати «правові офшори» на окупованих територіях, щоб уникнути відповідальності.

, що закликає не дозволити Росії легалізувати «правові офшори» на окупованих територіях, щоб уникнути відповідальності. У травні 2022 року організація була нагороджена премією Democracy Award 2022 Національного фонду на підтримку демократії (США).

Голова центру – Олександра Матвійчук

За освітою правник, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ще студенткою проводила тренінги від «Фундації прав людини». Два роки (2017-2018) навчалася у Стенфордському університеті за Програмою українських нових лідерів (CDDRL).

Із 2007 року є головою правління Центру громадянських свобод (ЦГС).

З 2012 і дотепер є членкинею Консультативної ради при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Із 2013 координаторка громадянської ініціативи «Євромайдан SOS».

У 2018 році ініціювала кампанію #SaveOlegSentsov, яка після звільнення Олега Сенцова була перейменована у #LetMyPeopleGo для звільнення українських політв’язнів. Радіо Свобода брало у висвітленні цієї роботи, а також записувало інтерв'ю із рідними політв'язнів Кремля.

яка після була перейменована у для звільнення українських політв’язнів. Радіо Свобода брало у висвітленні цієї роботи, а також записувало інтерв'ю із рідними політв'язнів Кремля. У 2021 року була обрана кандидаткою для висунення на обрання членом Комітету ООН проти катувань.

Є автором альтернативних звітів про порушення прав людини для ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та Міжнародного кримінального суду .

та . Олександра Матвійчук першою з України отримала премію «За правильний спосіб», яку ще називають «альтернативною нобелівською премією», від шведського фонду Right Livelihood Award Foundation.

Премія вручена за визначну роботу Олександри Матвійчук «з документування воєнних злочинів і порушень прав людини», що робить можливим притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ.

«У сфері міжнародного права Матвійчук і ЦГС давно виступають за приєднання України до Міжнародного кримінального суду. Ця робота стала особливо важливою в контексті війни Росії проти України, ставши прикладом для документування воєнних злочинів і порушень прав людини. Своєю роботою Матвійчук і ЦГС забезпечують і розбудовують демократичне майбутнє України», – наголосили у фонді.

«Нобелівка» за боротьбу із спільним злом

У день оголошення лауреатів Нобелівської премії миру ведуча програми Свобода Live Власта Лазур запитала Олександру Матвійчук, як вона оцінює те, що «Центр громадянських свобод» отримав таку престижну нагороду.

Ось що Матвійчук відповіла:

«Ця премія не об’єднує представників трьох народів, ця премія – людям, які боряться проти спільного зла. Українці зараз боряться за свободу і демократію у цій війні з Російською Федерацією. Наші колеги з «Вясни» і «Меморіалу» теж боряться зі своїми авторитарними режимами. Тобто це боротьба людей, доволі звичайних людей, не якихось селебретіс», – сказала Олександра Матвійчук в ефірі Радіо Свобода.

Як коментують інші правозахисники?

Коментарі Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live.

Євген Захаров, голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини:

– Я, чесно кажучи, не очікував, що це буде, бо там у списку номінантів були інші організації, такі як мій рідний «Меморіал», який теж отримав цю премію. Але вирішили, що і Центр громадянських свобод гідний Нобелівської премії миру. І я цьому дуже радий, бо ЦГС давно вже є провідною правозахисною організацією, яка працює насамперед у галузі адвокацїі, і міжнародної адвокації.

ЦГС фактично транслює на міжнародних майданчиках те, що ми всі тут робимо разом

Леся Матвійчук останніми роками стала дуже впливовою діячкою. Нещодавно вона отримала так звану альтернативну Нобелівську премію.

І я вважаю, якщо брати усі міжнародні організації, то найбільш видимою є Центр громадянських свобод. Вони присутні на всіх міжнародних майданчиках, і в ООН, і в ОБСЄ, і Раді Європи. Вони фактично транслюють те, що ми всі тут робимо разом.

Ігор Козловський, релігієзнавець, правозахисник, колишній полонений «ДНР»:

– Ми, звісно хотіли б, щоб цей фокус був виключно на Україну. Тим більше, що і російська організація другий рік поспіль отримує Нобелівську премію миру. Це кидається в очі.

Головне для нас, що нагороджена Україна

Це вказує на те, що є різні думки у Нобелівському комітеті. Але це їх оптика. Вони Україну відзначили саме як країну, де є свобода і де є люди, які працюють задля неї.

А російський «Меморіал» є забороненим в Росії. І це представник білоруської «Вясни» дисидент Алесь Беляцький, який ув'язнений Лукашенком. Отже, вони спостерігають за репресіями в Росії і Білорусі. Логіка їхня зрозуміла, хоч ми можемо її не сприймати, і критикувати. Але головне для нас, що нагороджена Україна.

Володимир Яворський, правозахисник, експерт ЦГС:

– Це відзнака для усієї організації, навіть швидше для всього правозахисного руху.

Треба розуміти, що ця премія – це не премія державам, це премія правозахисникам. Причому правозахисникам, які є ворогами путінського і лукашенківського режимів.

Тому, мені видається, цілком логічним, що премією нагородили і російських та білоруських правозахисників.

«Трибунал для Путіна»

У відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у 2022 році виникла глобальна ініціатива «Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Росії» (стисла назва «Трибунал для Путіна»), що закликає не дозволити Росії легалізувати «правові офшори» на окупованих територіях, щоб уникнути відповідальності. Центр громадянський свобод долучився до цієї ініціативи.

Діяльність учасників ініціативи:

Документують події, в яких вбачаються ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах країни, які опинилися під ударом. Методологія документування ініціативи дозволяє майже поденно відтворити хронологію вчинення воєнних злочинів, починаючи із 24 лютого 2022 року, використовуючи принцип зуму (від області до найменшого населеного пункту).

Проводять активну роботу на міжнародному рівні для того, щоб використати чинні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЄС і Міжнародного кримінального суду для запобігання цим брутальним злочинам і притягнення до відповідальності винних.

Коментуючи нагородження українського Центру громадських свобод, Олександра Матвійчук заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен постати перед міжнародним трибуналом за війну проти України, яка забрала тисячі життів.

«Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності», – написала голова ЦГС на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Олександра Матвійчук також запропонувала шляхи реформування ООН та міжнародної системи безпеки:

Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН.

ООН та держави-учасниці мають провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності.

ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему «прогалини у відповідальності» та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів. Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий.

«Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація зусиль звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж ООН», – наголосила Олександра Матвійчук.

Ще у квітні 2022 року ПАРЄ закликала до створення трибуналу для розгляду воєнних злочинів Росії. За нею зі схожими рекомендаціями щодо започаткування ad hoc суду виступив Європейський парламент. Він ухвалив резолюцію, що Росію мають покарати за воєнні злочини, й запропонував ЄС започаткувати трибунал щодо агресії проти України, у рамках якого можна було б видати ордери на арешт керівників Російської Федерації.

Також європарламентарі вважають, що перед судом мають постати і російські воєначальники за порушеннях законів та звичаїв війни.

Подібні резолюції щодо можливого міжнародного трибуналу ухвалили парламентські асамблеї ОБСЄ та НАТО.

Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.