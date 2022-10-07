Саманта Пауер: тортури і зґвалтування – не спонтанні спалахи жорстокості, а закономірність на окупованих Росією землях

Після звільнення територій України, які були окуповані російською армією, відкриваються нові факти воєнних злочинів з боку окупаційних військ, які говорять про те, що жорстокість щодо цивільного населення – це не одиничні випадки, вони мають системний характер, заявила голова USAID та колишня посол США при ООН Саманта Пауер.

За її словами, один із напрямків роботи USAID – підтримка організацій, які займаються документуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Цей проєкт почав працювати ще у 2014 році, але після початку повномасштабного вторгнення був розширений.

«Наприклад, ми допомагаємо коаліції «5 ранку». Зараз ми підтримуємо 22 офіси по всій країні, які збирають свідчення, судово-медичні докази та ті матеріали, які я та інші знаємо з інших театрів війни, де були скоєні звірства. Негайний збір цих доказів є критично важливим для побудови ефективної справи в майбутньому», – розповіла Саманта Пауер під час пресконференції в Києві 6 жовтня.

За словами Саманти Пауер, вона має досвід фіксування воєнних злочинів у різних країнах світу як військовий кореспондент і правозахисник. Однак, додала вона, більше за все у війні Росії проти України лякають масштаби жорстокості щодо цивільного населення з боку російської армії.

«Чого я ніколи раніше не бачила, так це звірств, скоєних у масштабах країною, чия армія є армією наддержави. Це поєднання такої значної військової сили з такою жорстокою та нелюдською байдужістю до людського життя. Саме ця комбінація була такою жахливою», – каже Пауер.

За словами голови USAID, роботу над документуванням фактів воєнних злочинів російської армії одночасно проводять українські правоохоронці, громадські організації і міжнародні експерти. США та інші країни-союзники України змогли запустити окремий механізм фіксації злочинів РФ на базі Ради ООН з прав людини. Крім того, у розслідуванні бере участь Міжнародний кримінальний суд.

Цього тижня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що про підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам політичного і військового керівництва Росії. Крім того, за його словами, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків, до суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 російських військових.

Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.