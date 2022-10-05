Костін: підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам керівництва РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що про підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам політичного і військового керівництва Росії. Крім того, за його словами, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, про це Костін сказав на зустрічі з міністром юстиції Франції Еріком Дюпоне-Моретті.

За словами генпрокурора, до суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 російських військових. «Ці особи встановлені, докази їхніх злочинів ретельно зібрані і будуть представлені в суді. 10 військовослужбовців російської армії вже отримали вироки в українських судах. Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти – кара буде неминучою», – сказав він.

«Нам потрібна міжнародна підтримка у питанні пошуку механізму покарання за злочин агресії. МКС не може прийняти цю справу, тому створення Спецтрибуналу – це доведення на міжнародному рівні, що будь-який факт агресії в сучасному світі буде покараний. І не тільки на полі бою, а й на юридичному», – наголосив Костін.

Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.