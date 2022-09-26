Зеленський: послам 30 держав представили проєкт щодо спецтрибуналу для покарання Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що послам 30 країн – партнерів України 26 вересня представили проєкт щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Як повідомив голова держави у вечірньому зверненні, політико-дипломатичний захід пройшов в Офісі президента.

«Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюся, трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі», – наголосив президент.

Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.