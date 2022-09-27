Місія ООН розповіла, скільки сексуальних злочинів зафіксувала за час повномасштабної війни в Україні

Моніторингова місія ООН оприлюднила оновлені далі щодо сексуальних злочинів, вчинених під час широкомасштабної війни Росії проти України.

«Від початку збройного нападу Місія зафіксувала зґвалтування восьми жінок та однієї дівчинки, 15 випадків сексуального насильства як методу катування або жорстокого поводження щодо чоловіків, 11 випадків примусу до публічного роздягання як чоловіків, так і жінок, які вважалися «правопорушниками» та 8 випадків інших форм сексуального насильства, таких як примусове оголення, небажані сексуальні дотики, сексуальне домагання та погрози сексуального насильства», – йдеться у звіті Місії ООН.

Як стверджують в організації, 30 таких випадків було скоєно Збройними силами Російської Федерації, 2 – Збройними силами або правоохоронними органами України, 11 випадків – цивільними особами або членами підрозділів територіальної оборони України.

«Ми стурбовані тим, що звуження громадянського простору та вкрай обмежувальне середовище в районах, окупованих Російською Федерацією, заважають людям повідомляти про порушення прав людини, яких вони зазнали або свідками яких стали», – заявила голова Місії Матільда Богнер.

Звіт ООН охоплює період із 24 лютого до 25 вересня 2022 року.

Підтвердити дані місії з інших джерел в умовах війни немає можливості. Інформації від правоохоронних органів України про озвучені ООН дані стосовно української сторони немає.

Росія причетність своїх військ до злочинів проти цивільних в Україні, попри численні свідчення, не визнає.