У Міжнародній асоціації юристів підтримують створення трибуналу для Росії – ОП

В Офісі президента України повідомили, що в Міжнародної асоціації юристів підтримують створення міжнародного трибуналу для Росії. Про це, як передає пресслужба ОПУ, йшлося на зустрічі заступник керівника Офісу Андрія Смирнова з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом.

«Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів. З одного боку, це безпосередні виконавці – російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази. Але найголовніші винні – ті, хто скоїв «материнський злочин» – агресію та прийшов з війною в Україну. Це Володимир Путін та інше найвище військово-політичне керівництво Росії», – сказав Смирнов.

«Щоб досягти законної відплати за злочин агресії, ми ініціюємо створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росією проти України», – сказав Смирнов.

ОПУ вказує, що Марк Еліс заявив, зі свого боку, що повністю підтримує створення міжнародного трибуналу.

«Російське керівництво, зокрема Володимир Путін, зневажило непорушні принципи міжнародного права, розв'язавши війну проти України. Володимир Путін скоїв найсерйозніший злочин – здійснив агресію проти вашої країни. Я вважаю, що суд, який буде створений, має зосередитися на вузькому питанні – агресії Росії. І я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання», – цитує ОПУ Еліса.

Повідомляється, що виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Еліс співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди, ініціював програму підтримки суддів в Іраку. З його ініціативи було створено мобільний застосунок eyeWitness to Atrocities, завдяки якому можна зберігати докази воєнних злочинів.

Нині Україна та Міжнародний кримінальний суд розслідують численні підозри у вбивствах російськими військовими мирних жителів, мародерстві та інших злочинах, скоєних в переьігу розв’язаної Кремлем війни проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.