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Новини | Суспільство

Матвійчук про «Нобеля»: ця премія людям, які борються проти спільного зла

Олександра Матвійчук, голова української правозахисної групи «Центр громадянських свобод»

Олександра Матвійчук, голова української правозахисної групи «Центр громадянських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру, заявила, що премія «не об’єднує представників трьох народів», а вручається «людям, які борються проти спільного зла».

«Українці зараз борються за свободу і демократію у цій війні з Російською Федерацією. Наші колеги з «Вясни» і «Меморіалу» теж борються зі своїми авторитарними режимами. Тобто це боротьба людей, доволі звичайних людей, не якихось селебретіс», – сказала Матвійчук в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо дискусій через те, що Нобелівську премію миру вирішили присудити правозахисникам України, Росії і Білорусі.

«Ця премія – людям, які борються проти спільного зла» – Олександра Матвійчук
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«Ця премія – людям, які борються проти спільного зла» – Олександра Матвійчук

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Раніше сьогодні Нобелівський комітет оголосив, що Нобелівську премію миру 2022 року присуджують українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі, який заснував правозахисну групу «Вясна», і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини і зловживання владою».

В Україні це рішення викликало зауваження щодо доречності нагородження представників трьох країн у час повномасштабної війни Росії проти України, до якої залучена і Білорусь.

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