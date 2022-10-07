Матвійчук про «Нобеля»: ця премія людям, які борються проти спільного зла

Олександра Матвійчук, голова української правозахисної групи «Центр громадянських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру, заявила, що премія «не об’єднує представників трьох народів», а вручається «людям, які борються проти спільного зла».

«Українці зараз борються за свободу і демократію у цій війні з Російською Федерацією. Наші колеги з «Вясни» і «Меморіалу» теж борються зі своїми авторитарними режимами. Тобто це боротьба людей, доволі звичайних людей, не якихось селебретіс», – сказала Матвійчук в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо дискусій через те, що Нобелівську премію миру вирішили присудити правозахисникам України, Росії і Білорусі.

Раніше сьогодні Нобелівський комітет оголосив, що Нобелівську премію миру 2022 року присуджують українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі, який заснував правозахисну групу «Вясна», і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини і зловживання владою».

В Україні це рішення викликало зауваження щодо доречності нагородження представників трьох країн у час повномасштабної війни Росії проти України, до якої залучена і Білорусь.