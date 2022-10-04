Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

«Що стосується нашої участі в спеціальній військовій операції (так офіційно Росія і Білорусь називають війну – ред.) в Україні, то ми там беремо участь. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми своїх військових нікуди не відправляємо, зобов’язань не порушуємо. Наша участь полягає в тому, щоб у першу чергу не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі. По-друге, не допустити нападу на Білорусь з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я вже сказав, ніхто не буде стріляти в спину росіянам з території Білорусі. Це наша участь», – цитує заяву Лукашенка 4 жовтня білоруське державне агентство «Белта».

Він також заявив, що в Білорусі немає потреби оголошувати мобілізацію.

Після оголошення в Росії часткової мобілізації у вересні Олександр Лукашенко вже заявляв, що в Білорусі не буде мобілізації. Перед цим у Радбезі Білорусі говорили, що потреби в мобілізації немає, оскільки війська готові дати відсіч «складом мирного часу».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.