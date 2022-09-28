Міноборони Білорусі повідомляє про раптову перевірку військової частини біля Мінська

У Білорусі почалася раптова перевірка бойової готовності військової частини в селищі Мачулищі в Мінському районі – про це йдеться в повідомленні міністерства оборони країни.

«Сьогодні у відповідності до Плану підготовки ВПС і військ ППО почалася раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка триватиме протягом місяця», – заявило відомство.

В рамках перевірки білоруські військові планують відпрацювати питання, зокрема, «призову і відновлення навичок військовозобов’язаних, зняття зі зберігання військової й спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності».

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Цього ж дня Міноборони Білорусі повідомило про зустріч своїх представників із представниками Міноборони Росії в Москві, де обговорили «найбільш актуальні питання білорусько-російської взаємодії у військовій сфері».

Олександр Лукашенко 23 вересня заявив, що в Білорусі не буде мобілізації.

21 вересня у Радбезі Білорусі говорили, що потреби в мобілізації немає, оскільки війська готові дати відсіч «складом мирного часу».

Водночас у Білорусі продовжили військові навчання до 24 вересня. Про це пише моніторингова група «Беларускі Гаюн», посилаючись на графік проведення навчань на білоруських полігонах.