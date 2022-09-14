Білорусь: журналіста Івашина засудили до 13 років колонії за «держзраду»

Суд у Білорусі 14 вересня виніс вирок у справі журналіста з Гродно Дениса Івашина, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на видання «Советская Белоруссия».

Івашина засудили до 13 років і 1 місяця колонії посиленого режиму, а також штрафу в 4 800 рублів за статтею про «державну зраду». Крім того, він має виплатити компенсацію моральних збитків дев’яти постраждалим у справі – по 2 тисячі рублів кожному. Хто ці постраждалі – невідомо, суд відбувався в закритому режимі.

Загальна сума разом зі штрафом становить 22 800 білоруських рублів, тобто понад 9 тисяч доларів.

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Розгляд справи політв’язня у Городенському районному суді тривав майже місяць. Суддя Валер Романовський вів засідання в закритому режимі, оскільки там «розглядалася державна таємниця».

12 вересня Івашин виступив з останнім словом, але публіка його не почула, оскільки процес був закритим. Під час судових засідань вмикали «заглушку», щоб рідні та друзі Дениса, які перебували біля зали суду, не чули, про що йдеться.

Івашин є редактором міжнародної спільноти InformNapalm. Його затримали 12 березня 2021 року в місті Гродно. У червні стало відомо, що журналіст в ув’язненні мав серцевий напад. Його щонайменше двічі відправляли до карцеру, передає телеканал «Настоящее время».

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Білоруська влада заарештувала десятки журналістів у 2021 році, закрила кілька ЗМІ та визнала екстремістськими кілька найпопулярніших у країні інтернет-видань. У щорічному Індексі свободи преси, що складається міжнародною організацією «Репортери без кордонів», країна в 2021-му році посіла 158-ме місце зі 180. На пострадянському просторі гірше ситуація оцінюється лише в Азербайджані та Туркменистані.