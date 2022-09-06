У Білорусі правозахисницю засудили до 15 років колонії

У Білорусі суд засудив до 15 років колонії координаторку волонтерської служби правозахисного центру «Вясна» Марфу Рабкову, повідомив сайт організації.

У справі про «організацію злочинних груп у період з 2016 по 2020 рік» – всього десять фігурантів. Марфі Рабковій висунули звинувачення за десятьма статтями Кримінального кодексу Білорусі, в тому числі їй інкримінували «організацію масових заворушень», «розпалювання соціальної ворожнечі» та «участь у злочинній організації».

Суд виніс для решти дев’яти осіб такі вироки:

Олександру Францкевичу – 17 років колонії;

Акіхіро Гаєвському-Ханаді – 16 років колонії;

Олексію Головку – 12 років колонії;

Павлу Шпетному, Микиті Дранцю, Олександру Козлянку, Андрію Чепюку – по 6 років колонії;

Андрію Марачу та Даниїлу Чулю – по 5 років колонії.

Саме такі терміни просило державне обвинувачення.

До затримання у вересні 2020 року Марфа Рабкова разом із волонтерами «Вясни» вела спостереження за проведенням мирних зборів, а також брала участь у документуванні тортур та інших видів жорстокого поводження із затриманими учасниками акцій протесту.

Правозахисниця провела за ґратами понад півтора року, за цей час у неї погіршилося здоров’я, померли її бабуся і батько. За пів року вона жодного разу не дала свідчень і не визнала провину.

В організації вважають, що Рабкова зазнає репресій виключно за свою ненасильницьку діяльність із захисту прав людини. Атаки і звинувачення проти неї правозахисники раніше назвали продовженням репресивних дій щодо правозахисної спільноти країни.

14 липня 2021 року влада Білорусі затримала правозахисників центру «Вясна». В ізоляторі тоді опинилися Алесь Біляцький, Валентин Стефанович та Володимир Лобкович. Так білоруська влада спробувала розгромити найстарішу правозахисну організацію в країні. Для того, щоб продовжити правозахисну діяльність, частина юристів та волонтерів «Вясни» виїхали з Білорусі.